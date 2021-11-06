Депутат спрятал под креслом в Раде пять килограммов картошки

Под креслом одного из народных депутатов Верховной рады после заседания обнаружили пять килограммов сырого картофеля. Об этом рассказал первый заместитель председателя парламента Александр Корниенко, слова которого приводит УНН.

"Это просто непубличные вещи, но у нас служба нашего аппарата и управление госохраны находят время от времени какие-то непонятные предметы, непонятно, какое отношение они имеют к сессионному процессу. Например, недавно такой пакетик картошки нашли — но не картошки фри, а такая картошка где-то килограммов пять, сырая", — сказал он, предположив, что её могла передать бабушка парламентария.

Корниенко уточнил, что овощ нашли под местом оппозиционного парламентария где-то сзади, но не раскрыл личность депутата. При этом картошка не была гнилой и, видимо, кидать её ни в кого не собирались, заметил зампред.