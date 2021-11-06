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Депутат спрятал под креслом в Раде пять килограммов картошки

Зампред парламента уточнил, что овощ был не гнилой, и предположил, что его передала чья-то бабушка.

6 ноября, 13:58
<p>Фото © Pexels</p>

Фото © Pexels

Под креслом одного из народных депутатов Верховной рады после заседания обнаружили пять килограммов сырого картофеля. Об этом рассказал первый заместитель председателя парламента Александр Корниенко, слова которого приводит УНН.

"Это просто непубличные вещи, но у нас служба нашего аппарата и управление госохраны находят время от времени какие-то непонятные предметы, непонятно, какое отношение они имеют к сессионному процессу. Например, недавно такой пакетик картошки нашли — но не картошки фри, а такая картошка где-то килограммов пять, сырая", — сказал он, предположив, что её могла передать бабушка парламентария.

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Корниенко уточнил, что овощ нашли под местом оппозиционного парламентария где-то сзади, но не раскрыл личность депутата. При этом картошка не была гнилой и, видимо, кидать её ни в кого не собирались, заметил зампред.

Ранее Лайф рассказывал, что, согласно данным опроса, жители Украины уверены, что их страна движется по неправильному пути. Только за месяц доля граждан с таким мнением увеличилась сразу на семь процентов.

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

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