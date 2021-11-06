Малькевич предложил захоронить Ленина на кладбище и сделать в мавзолее интерактивный музей. Видео © LIFE

Первый заместитель председателя комиссии Общественной палаты РФ по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций Александр Малькевич в беседе с ведущими шоу "Дайте сказать" предложил захоронить тело Владимира Ленина и сделать из мавзолея интерактивный музей, где можно поведать о всех похороненных у стен Кремля людях.

Общественник назвал споры по поводу Ленина искусственными и виртуальными, заметив, что на самом деле есть не так много людей, выступающих за то, чтобы тело вождя оставалось в мавзолее.

"Есть первая его воля — быть похороненным на Волховском кладбище в Санкт-Петербурге. Никто его не выбрасывает, не собирается, из мавзолея. Более того, я когда-то предлагал сделать из мавзолея интерактивный музей. <…> А сейчас до сих пор там происходит некое поклонение", — сказал Малькевич, добавив, что недавно впервые посетил мавзолей, где строгий сотрудник ФСО приказал ему снять головной убор, запретил фотографировать и разговаривать по телефону, а также шуметь.

При этом представитель ОП предложил сначала "победить фейкомётов", заявляющих о том, что Ленина выбросят, а в мавзолее устроят кафе, фастфуд-ресторан или торговый центр. Эти вещи, уточнил он, и оскорбляют нашу историю.

"Сделать из этого действительно некий музейный объект, который позволял бы не только про Ленина, а как раз в цифровом виде ознакомиться со всеми похороненными у Кремлёвской стены людьми. То есть это всё нужно осовременивать", — добавил Малькевич.