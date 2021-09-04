Рецидивист против вождя: Как произошло самое кровавое покушение на саркофаг Владимира Ленина В 1973 году, смешавшись со школьной экскурсией, неизвестный замкнул в мавзолее цепь взрывного устройства. От преступника остались рука, часть черепа и документы на имя давно умершего человека. 3 сентября, 21:40 Фото © ТАСС / Кузьмичёнок Василий

Взрыв в мавзолее

В этот праздничный день у Мавзолея Ленина было особенно много школьников — учителя привели их на Красную площадь после торжественной линейки. Смешавшись с одной из таких экскурсионных групп, неизвестный мужчина спокойно прошёл внутрь мавзолея — к саркофагу, где лежало тело вождя Октябрьской революции. Его не смутило присутствие рядом торжественно одетых детей и строгие взгляды охранников. Террорист был необыкновенно хладнокровен, и охрана Мавзолея Ленина приняла его за школьного учителя — так естественно он держался среди детей.

Внутри, поравнявшись с телом вождя, которое лежало под большим, совершенно прозрачным стеклом, террорист незаметно для других соединил провода взрывателя. В помещении раздался взрыв такой силы, что стоявших на посту у мавзолея солдат роты почётного караула отбросило и они получили контузии.

Внутри всё было залито кровью: самого террориста буквально разорвало. По официальной версии, ранения, несовместимые с жизнью, получила супружеская пара из Астрахани, которая шла следом за преступником. Тяжёлые увечья получили четверо детей, травмированы и ранены были ещё двенадцать московских школьников. Саркофаг остался невредим — тело Ильича несколько лет назад защитили бронированным стеклом, способным выдержать и не такое.

Неожиданный свидетель

Фото © ТАСС / Иванов Олег, Кавашкин Борис

Разумеется, взрыв в самом сердце Советского Союза — а для коммунистов мавзолей имел прежде всего сакральное значение — переполошил Кремль и всю столицу. Скорые на Красной площади, увозившие по больницам израненных ребят, привели город в состояние шока. Конечно, информации о происшествии не было никакой: из уст в уста передавали только слухи, приукрашенные ужасающими подробностями. Всё-таки в этот момент на площади были гости столицы, в ГУМе всегда были продавцы и покупатели. Да и очередь в мавзолей не иссякала в СССР никогда и люди, стоявшие в ней, стали невольными свидетелями теракта.

Естественно, государственная машина сработала чётко: в рекордно короткие сроки место преступления было оцеплено, а все, кто не успел разбежаться, задержаны. На место преступления даже приезжали глава Комитета государственной безопасности Юрий Андропов, его зам Георгий Цинев и комендант Кремля Сергей Шорников. Последний, допросив контуженную охрану, выяснил, что террориста приняли за учителя.

Невольным свидетелем ЧП стал фотограф Бурбовский, который приехал в командировку в Москву из Запорожья. Он стоял в очереди в тот момент, когда прогремел взрыв. На мгновение все замерли, а потом люди бросились кто куда, поток схлынул и фотограф увидел парнишку, который ковылял мимо него. Он приподнимал брюки, из-под которых хлестала кровь. Затем Бурбовский увидел военного — тот нёс на руках девочку с болтающейся, почти оторванной ногой. У входа в мавзолей лежали ещё двое пострадавших — тогда Бурбовский взял фотоаппарат и стал фотографировать. Что стало с этими снимками и с самим фотографом — неизвестно. Возможно, плёнку у него забрали сотрудники госбезопасности.

Во многом теракт стал возможен благодаря непозволительной беспечности, которую тогда проявляли практически везде — и на Красной площади, и на авиатранспорте. СССР считался совершенно безопасным государством, и меры безопасности в публичных местах практически не принимались. Вот и в 1973 году никакого досмотра граждан, желающих посетить мавзолей или Кремль, не было, рамки-металлоискатели тогда не применяли. Это было ни к чему: считалось, что все преступники под неусыпным надзором, а психически больные люди и алкоголики проходят принудительное лечение. Однако система давала сбои, что позволяло иностранным радиокомпаниям, вещавшим на СССР, раздувать слухи и преувеличивать злодеяния властей. Впрочем, они делают это и сейчас.

Кто ты, смертник

Фото © ТАСС / Сенцов Александр, Чумичев Александр

Несмотря на то что на уши была поставлена буквально вся столичная милиция и КГБ, выяснить личность террориста оказалось делом сложным. Однако в конце концов ниточки привели офицеров КГБ в далёкий донецкий город Горловка. Возникла гипотеза, что террористом мог быть четырежды судимый житель Горловки по имени Николай. Этот молодой человек подозревался в убийстве 23-летней подруги, которая была найдена в своей квартире зарезанной. О Николае милиции было известно, что он отличался крутым нравом и избивал девушку. Когда он понял, что ему светит новый срок, то неожиданно исчез из города, сказав матери: "Обо мне услышит вся страна".

Возможно, таким кровавым способом террорист решил свести счёты с жизнью и одновременно выразить протест. Аммонал для бомбы Николай взял у своего приятеля, работавшего на шахте. Террорист сказал, что едет браконьерничать — на рыбалку. Об этом в 2009 году в книге "Прощай, милиция!" написал генерал-полковник милиции, заслуженный юрист Украины Михаил Корниенко, в 1973 году работавший следователем в горловской прокуратуре. Случилось это так: "Вдруг заходят ко мне четыре человека, со вкусом одетые, интеллигентные. Представляются: "Мы из КГБ СССР". Начинается разговор.

"У вас, — спрашивают, — уголовное дело по убийству такой-то женщины?" "Да, — говорю, — у меня". "Что там установлено?" Я очень коротко рассказываю. "Вы уверены, что именно этот человек совершил убийство?" "Да, — говорю, — это подтверждается показаниями, в том числе её матери. Он сожительствовал с её дочерью, избивал её". "А где он сейчас может быть?" — спрашивают. Говорю: "Матери он сказал так: я уезжаю, но скоро обо мне услышит вся страна". Кагэбисты говорят: "Мы должны ознакомиться с материалами этого уголовного дела". Говорю: "Только если прокурор даст разрешение".

Пошли они к прокурору. Через несколько минут приглашает меня прокурор. "Дай им дело, пусть читают", — говорит. Они взяли дело и в соседней комнате начали его читать. Остались мы с прокурором, он говорит: "Ты знаешь, там какой-то переполох. Похоже, Николай что-то совершил ещё. В Москве". В тот день мы так и не поняли, в чём там дело. А спустя пару дней узнали, что Николай совершил взрыв в Мавзолее Ленина".

Убить вождя

Фото © ТАСС / Чумичев Александр

Так или иначе, но своей цели террорист не достиг: забальзамированный труп вождя революции спасло бронированное стекло. Оно тоже было установлено не просто так — предыдущее покушение на уже умершего вождя пролетариата было совершено шестью годами ранее. Житель литовского города Каунаса по фамилии Крысанов в сентябре 1967 года в толпе у входа в мавзолей привёл в действие взрывное устройство. Он погиб сам и убил несколько человек, мавзолей не пострадал.

Но и это было не первое и не последнее покушение на мумию вождя пролетариата. Первое произошло в марте 1934 года. Некий крестьянин из подмосковного совхоза "Прогресс" Митрофан Никитин решил отмстить трупу за грядущий голод. Он считал, что зимой умрёт ещё много народа из-за "голода, болезней и грязи". А когда покушение не удалось — Никитин дважды промахнулся, стреляя в тело из нагана, — то он в отчаянии покончил с собой. В письме, которое находилось при нём, указывалось, что Никитин умирает "за народ". Совхозник укорял правителей Красной России в несчастьях людей и задавал обычный на Руси вопрос: "Куда завели страну? Всё катится по наклонной в бездну". Письмо Никитина попало на стол Сталину, а от него — в архив.

В 1959 году некий неуравновешенный гражданин набросился на саркофаг с молотком. По стеклу успели пойти трещины, гражданина задержали и отправили на лечение в психбольницу. Год спустя на тело совершил покушение советский гражданин из города Фрунзе (ныне Бишкек) по фамилии Минибаев. В июле 1960 года он запрыгнул за барьер и пинком разбил стекло саркофага так, что оно осыпало труп вождя и повредило его. Мавзолей пришлось закрыть на ремонт и реставрацию главной "достопримечательности". В КГБ задержанный сообщил, что мечтал об этом 11 лет и приехал в столицу специально, чтобы исполнить мечту. Кстати, Сталина, который в это время находился тут же, в мавзолее, житель Киргизии не тронул. Ещё через год саркофаг оплевала и разбила камнем гражданка Смирнова.

Следующее покушение на вождя случилось в апреле 1962 года. Совершил его пенсионер Лютиков из Павловского Посада. Бедняга два года писал в советские газеты антисоветские письма, а потом решил метнуть в Ленина булыжник — оружие пролетариата. Но саркофаг устоял.

Даже поле падения СССР покушения на "экспонат" не прекратились. В 1990 году некий бывший зэк попытался его поджечь, запустив коктейль Молотова в сторону входа. Но затея не удалась, а злоумышленник получил от часового удар прикладом. В 1992 году часовым пришлось запереться внутри мавзолея при появлении на Красной площади компании разгорячённых религиозных активистов: они громко выражали желание "предать Ленина анафеме". В 2015 году некие граждане пытались облить мавзолей святой водой. Они кричали покойному вождю: "Встань и иди!", очевидно, надеясь, что он уйдёт с Красной площади сам. Но затея не удалась и активистов задержали полицейские. С другой стороны, святая вода для Ленина — это оскорбление почище молотков, наганов, бомб и других методов террора, которыми покойный не брезговал.

Авторы Майя Новик