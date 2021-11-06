Голодающий на кашах и соках Саакашвили отказался от витаминов

Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили, находящийся уже больше месяца в Руставской тюрьме, заявил, что отказывается от приёма витаминов, прописанных ему врачами. Тем самым он опроверг слова грузинского министра юстиции Рати Брегадзе о том, что его голодовка фиктивная.

"С сегодняшнего утра, чтобы окончательно развеять все спекуляции, я отказался не только от сока, но и от минералов и витаминов, которые служили для поддержания жизненно важных функций организма", — говорится в сообщении, опубликованном на странице Саакашвили в "Фейсбуке".

Экс-президент Грузии отметил, что за этим решением последует ухудшение его состояния. Однако пообещал, что не изменит настрой и продолжит табуировать еду.