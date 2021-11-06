Голодающий на кашах и соках Саакашвили отказался от витаминов
Экс-президент Грузии отметил, что за этим решением последует ухудшение его состояния. Однако он пообещал, что не изменит настрой и продолжит табуировать еду.
Фото © Facebook / Михаил Саакашвили
Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили, находящийся уже больше месяца в Руставской тюрьме, заявил, что отказывается от приёма витаминов, прописанных ему врачами. Тем самым он опроверг слова грузинского министра юстиции Рати Брегадзе о том, что его голодовка фиктивная.
"С сегодняшнего утра, чтобы окончательно развеять все спекуляции, я отказался не только от сока, но и от минералов и витаминов, которые служили для поддержания жизненно важных функций организма", — говорится в сообщении, опубликованном на странице Саакашвили в "Фейсбуке".
Экс-президент Грузии отметил, что за этим решением последует ухудшение его состояния. Однако пообещал, что не изменит настрой и продолжит табуировать еду.
Ранее Брегадзе заявил, что Саакашвили ест каши и пьёт натуральные соки в тюрьме. У экс-главы государства есть банковская карта и в первые дни он закупился по ней продуктами, однако позже отказался от них, уточнил министр.
Напомним, утром 1 октября бывший президент Грузии Михаил Саакашвили заявил, что вернулся на родину спустя восемь лет, вечером того же дня стало известно о его задержании. Экс-лидера обвиняют в превышении должностных полномочий, избиении депутата и растрате бюджетных средств. В тюрьме политик объявил голодовку. Врачи настаивают на его госпитализации. Ранее грузинские журналисты опубликовали первое видео Саакашвили за решёткой.
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