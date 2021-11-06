На угрожавшего в WhatsApp расстрелом чукотской школы подростка завели дело

В городе Анадыре Чукотского автономного округа следователи завели уголовное дело на 17-летнего подростка, угрожавшего массовыми убийствами в своей бывшей школе в мессенджере WhatsApp. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по региону.

"В отношении несовершеннолетнего жителя окружной столицы возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 207 УК РФ (заведомо ложное сообщение об акте терроризма, совершённое в отношении объекта социальной инфраструктуры)", — пояснили в ведомстве.

Отмечается, что наказание за совершённое преступление предполагает штраф до 1,5 миллиона рублей или лишение свободы на срок до трёх лет.