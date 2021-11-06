На угрожавшего в WhatsApp расстрелом чукотской школы подростка завели дело
17-летнего парня обвиняют в заведомо ложном сообщении об акте терроризма. Так, за напугавший школьников пост в мессенджере ему грозит до трёх лет тюрьмы.
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В городе Анадыре Чукотского автономного округа следователи завели уголовное дело на 17-летнего подростка, угрожавшего массовыми убийствами в своей бывшей школе в мессенджере WhatsApp. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по региону.
"В отношении несовершеннолетнего жителя окружной столицы возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 207 УК РФ (заведомо ложное сообщение об акте терроризма, совершённое в отношении объекта социальной инфраструктуры)", — пояснили в ведомстве.
Отмечается, что наказание за совершённое преступление предполагает штраф до 1,5 миллиона рублей или лишение свободы на срок до трёх лет.
Как уже ранее писал Лайф, пугающий пост с угрозами обнаружили бдительные школьники Анадыря в одном из чатов в WhatsApp. Информацию они сразу же передали руководству учебного заведения. В итоге подросток был задержан. При этом у него дома нашли пневматическое ружьё, однако на допросе парень заявил, что убивать никого не собирался, а угрозы распространял якобы "из хулиганских побуждений".
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