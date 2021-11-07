Жителей юга России призвали готовиться к резкому похолоданию

Сразу на 10 градусов упадут столбики термометров в Крыму и Краснодарском крае со среды. Дневная температура будет в диапазоне 9-12 градусов тепла, а в ночь на четверг уже будут ночные заморозки, сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

"В континентальных районах Краснодарского края очень высокая температура будет ещё сохраняться в воскресенье, понедельник, вторник, а среду будет резкое понижение: с 15-20 градусов она понизится на 10 градусов. Будет уже 9-12 градусов днём", — сообщил Вильфанд ТАСС.

Ночная температура, по прогнозам синоптиков, опустится до одного градуса мороза в ночь на четверг. Это не коснётся Черноморского побережья. Там будет сказываться смягчающее действие моря. Однако дневная температура в том же Сочи понизится — будет 14-17 градусов со среды, отметил Вильфанд. Резкое похолодание примерно на 10 градусов ожидает со среды Крым.

"Скажем, в Симферополе в степной зоне до вторника включительно температурный фон будет 18-21 градус, а со среды — 10-12 дневная температура, ночные температуры — минус один — плюс два градуса в ночь на четверг", — сказал Вильфанд.