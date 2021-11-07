Жителей юга России призвали готовиться к резкому похолоданию
Температура упадёт до 9-12 градусов. Максимум в +17 будет только в одном из городов региона.
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Сразу на 10 градусов упадут столбики термометров в Крыму и Краснодарском крае со среды. Дневная температура будет в диапазоне 9-12 градусов тепла, а в ночь на четверг уже будут ночные заморозки, сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
"В континентальных районах Краснодарского края очень высокая температура будет ещё сохраняться в воскресенье, понедельник, вторник, а среду будет резкое понижение: с 15-20 градусов она понизится на 10 градусов. Будет уже 9-12 градусов днём", — сообщил Вильфанд ТАСС.
Ночная температура, по прогнозам синоптиков, опустится до одного градуса мороза в ночь на четверг. Это не коснётся Черноморского побережья. Там будет сказываться смягчающее действие моря. Однако дневная температура в том же Сочи понизится — будет 14-17 градусов со среды, отметил Вильфанд. Резкое похолодание примерно на 10 градусов ожидает со среды Крым.
"Скажем, в Симферополе в степной зоне до вторника включительно температурный фон будет 18-21 градус, а со среды — 10-12 дневная температура, ночные температуры — минус один — плюс два градуса в ночь на четверг", — сказал Вильфанд.
Ранее Лайф сообщал, что Вильфанд рассказал, какой погоды ждать россиянам в ноябре. В целом ситуация прогнозируется традиционной для этого месяца, отметил синоптик.
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