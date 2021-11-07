Россиянам объяснили, почему при ковиде бывают отрицательные тесты
Болезнь сложнее всего обнаружить на четвёртые-пятые сутки, хотя вся симптоматика будет уже налицо.
Фото © Агентство городских новостей "Москва" / Софья Сандурская
Бывает так, что у человека явные симптомы коронавирусной инфекции, но при этом отрицательный результат теста. Заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора профессор Наталья Пшеничная объяснила, почему так происходит.
"После четвёртого-пятого дня болезни вероятность обнаружить вирус в носоглотке снижается, а респираторные симптомы могут быть в это время в самом разгаре", — сказала Пшеничная в беседе с РИА "Новости".
Она добавила, что как раз в эти сроки есть риск получить отрицательный результат теста на коронавирус.
А ранее Лайф рассказывал, что врачи объяснили причины "ложных обморожений" конечностей при ковиде. Порой верифицировать их сложно, и медики употребляют термин "пятнистые папулёзные высыпания". Им подвержено около 20% пациентов, заболевших CoViD-19.
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