Россиянам объяснили, почему при ковиде бывают отрицательные тесты

Бывает так, что у человека явные симптомы коронавирусной инфекции, но при этом отрицательный результат теста. Заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора профессор Наталья Пшеничная объяснила, почему так происходит.

"После четвёртого-пятого дня болезни вероятность обнаружить вирус в носоглотке снижается, а респираторные симптомы могут быть в это время в самом разгаре", — сказала Пшеничная в беседе с РИА "Новости".

Она добавила, что как раз в эти сроки есть риск получить отрицательный результат теста на коронавирус.