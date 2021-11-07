Врачи объяснили причины "ложных обморожений" конечностей при ковиде

Практически каждый пятый заболевший коронавирусом сталкивается с синдромом "ковидных пальцев", или "ложного обморожения". Врачи так назвали явление, когда появляются участки покраснения и отёк кончиков пальцев рук и ног. Эти кожные симптомы внесли в перечень распространённых кожных проявлений коронавирусной инфекции. Медики связывают их с поражением сосудов.

"В основе развития "ковидных пальцев", с одной стороны, лежит реакция иммунной системы. С другой стороны, дисфункция эндотелия — клеток, выстилающих внутреннюю оболочку сосудов", — рассказала газете "Известия" руководитель Центра диагностики нарушений у пациентов, перенёсших CoViD-19, заместитель главного врача КДЦ МЕДСИ Мария Петина.

Медик добавила, что в любом случае "ложные обморожения" должны стать сигналом — у пациента есть серьёзные сбои в работе организма. Они могут стать также одним из первых признаков недуга у человека. Появиться они могут в любых местах — на животе, груди, спине, конечностях, лице, в ротовой полости, носоглотке. Но в первую очередь при заражении коронавирусом нужно обратить внимание на ноги — часто страдают стопы и пальцы. Что касается кожных заболеваний в целом, то часто коронавирус выступает пусковым механизмом для их развития.

"Мы сталкиваемся с хроническими заболеваниями: псориаз, атопический дерматит, пузырчатка истинная, экзема, часть из которых после перенесённого CoViD-19 обостряются и протекают очень тяжело. Кроме того, нередко кожные заболевания дебютируют после этой инфекции", — говорит заведующая кафедрой кожных и венерических болезней имени В.А. Рахманова Сеченовского университета Ольга Олисова.