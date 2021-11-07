Путёвки в какие страны россияне скупают на Новый год, рассказали в турагентствах

Наибольшей популярностью для отдыха в новогодние праздники у россиян пользуются Куба, Турция, ОАЭ, Мальдивы и Доминиканская Республика. Об этом рассказала исполнительный директор Альянса туристических агентств Наталия Осипова. Из российских направлений востребован Крым, отметила эксперт.

"Россияне поедут отдыхать на Новый год в те страны, которые будут открыты. Если вы уже запланировали отдых, то стоит заранее побеспокоиться о приобретении тура, хотя бы за месяц. Лучше брать путёвку сейчас, иначе ближе к праздникам цены поднимутся и будет меньше свободных дат", — рассказала Осипова Ura.ru.

Директор екатеринбургского бюро международного туризма "Спутник" Екатерина Волкова согласилась с коллегой насчёт популярности Крыма и отметила, что туда в основном едут поправить здоровье после перенесённого ковида. Популярны курорты Краснодарского края и Минеральные Воды, уточнила специалист. Однако представитель турбизнеса сразу оговорилась, что из-за эпидемиологической обстановки в России спрос на внутренний туризм может быть меньше в этом году, чем обычно.