Путёвки в какие страны россияне скупают на Новый год, рассказали в турагентствах
Эксперты призывают покупать туры заранее, хотя бы за месяц. Ближе к праздникам будет куда дороже.
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Наибольшей популярностью для отдыха в новогодние праздники у россиян пользуются Куба, Турция, ОАЭ, Мальдивы и Доминиканская Республика. Об этом рассказала исполнительный директор Альянса туристических агентств Наталия Осипова. Из российских направлений востребован Крым, отметила эксперт.
"Россияне поедут отдыхать на Новый год в те страны, которые будут открыты. Если вы уже запланировали отдых, то стоит заранее побеспокоиться о приобретении тура, хотя бы за месяц. Лучше брать путёвку сейчас, иначе ближе к праздникам цены поднимутся и будет меньше свободных дат", — рассказала Осипова Ura.ru.
Директор екатеринбургского бюро международного туризма "Спутник" Екатерина Волкова согласилась с коллегой насчёт популярности Крыма и отметила, что туда в основном едут поправить здоровье после перенесённого ковида. Популярны курорты Краснодарского края и Минеральные Воды, уточнила специалист. Однако представитель турбизнеса сразу оговорилась, что из-за эпидемиологической обстановки в России спрос на внутренний туризм может быть меньше в этом году, чем обычно.
Ранее Лайф сообщал, что страны "Большой двадцатки" договорились поддерживать восстановление сферы туризма. Участники саммита G20 отметили, что эта отрасль является одной из наиболее пострадавших от пандемии ковида.
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