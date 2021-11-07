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"Соврал спустя сутки после назначения": В Луганске нового главу Минобороны Украины обвинили во лжи

Министру напомнили о документе, в разработке которого он сам принимал участие. Там чётко прописан запрет на применение летательных аппаратов в зоне конфликта.

6 ноября, 21:14

Алексей Резников. Фото © Facebook / Резніков Олексій

Новый министр обороны Украины Алексей Резников соврал, что Киев якобы не нарушал Минские соглашения, используя ударный беспилотник в Донбассе. Об этом заявил представитель Луганской Народной Республики в политической подгруппе Контактной группы по мирному урегулированию ситуации на востоке Украины Родион Мирошник.

"Резников соврал спустя сутки после назначения! В первом же эфире после назначения на должность министра обороны Украины Алексей Резников заявил, что, используя БПЛА в зоне конфликта, Украина не нарушала Минские соглашения", — отметил Мирошник в своём телеграм-канале.

Он пояснил, что Резников ссылался на меморандум от 2014 года, в котором говорится о запрете использования иностранных беспилотников. Но в то же время министр "забыл" о документе от июля 2020 года, "к разработке которого сам имел отношение".

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Мирошник уточнил, что речь идёт о документе под заголовком "Меры по усилению режима прекращения огня". Там говорится о запрете на использование любых видов летательных аппаратов сторон.

"Резников с места в карьер помчал на новой должности выполнять функции "адвоката мафии", оправдывая преступления и пытаясь обелять преступников. О чём я говорил сразу, как пришла информация о его грядущем назначении на должность", — добавил Мирошник.

Лайф писал, что 26 октября Украина впервые применила дрон Bayraktar в Донбассе. Кадры, снятые в районе посёлка Гранитное, опубликовали в группе ВСУ в "Фейсбуке". В ЛНР расценили произошедшее как официальный конец Минских соглашений.

Авторы
Андрей Григорьев
Андрей Григорьев

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