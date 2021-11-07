Новый министр обороны Украины Алексей Резников соврал, что Киев якобы не нарушал Минские соглашения, используя ударный беспилотник в Донбассе. Об этом заявил представитель Луганской Народной Республики в политической подгруппе Контактной группы по мирному урегулированию ситуации на востоке Украины Родион Мирошник.

"Резников соврал спустя сутки после назначения! В первом же эфире после назначения на должность министра обороны Украины Алексей Резников заявил, что, используя БПЛА в зоне конфликта, Украина не нарушала Минские соглашения", — отметил Мирошник в своём телеграм-канале.

Он пояснил, что Резников ссылался на меморандум от 2014 года, в котором говорится о запрете использования иностранных беспилотников. Но в то же время министр "забыл" о документе от июля 2020 года, "к разработке которого сам имел отношение".

Мирошник уточнил, что речь идёт о документе под заголовком "Меры по усилению режима прекращения огня". Там говорится о запрете на использование любых видов летательных аппаратов сторон.