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Главой Международной космической станции стал россиянин

Предполагается, что руководить станцией Антон Шкаплеров будет вплоть до своего возвращения на Землю, намеченного на весну 2022 года.

6 ноября, 20:41
<p>Фото © "Роскосмос"</p>

Фото © "Роскосмос"

Российский космонавт Антон Шкаплеров возглавил экипаж Международной космической станции. Эти полномочия ему передал астронавт Европейского космического агентства Тома Песке, сообщает "Роскосмос". Тот руководил станцией с 4 октября 2021 года.

"Герой России, космонавт "Роскосмоса" Антон Шкаплеров будет руководить международным экипажем 66-й долговременной экспедиции до своего возвращения на Землю, которое запланировано весной 2022 года", — говорят в "Роскосмосе".

По предварительным данным, Тома Песке, а также американские астронавты Шейн Кимбро и Меган Макартур, японец Акихико Хосидэ покинут МКС 7 ноября на корабле Crew Dragon.

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А ранее Лайф рассказывал, что мухи-космонавты слетали с Пересильд на МКС ради мужского здоровья. Было отправлено десять пар личинок этих насекомых. На МКС они вылупились, подросли и дали потомство.

Авторы
Артем Порвин
Артем Порвин

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