Главой Международной космической станции стал россиянин

Российский космонавт Антон Шкаплеров возглавил экипаж Международной космической станции. Эти полномочия ему передал астронавт Европейского космического агентства Тома Песке, сообщает "Роскосмос". Тот руководил станцией с 4 октября 2021 года.

"Герой России, космонавт "Роскосмоса" Антон Шкаплеров будет руководить международным экипажем 66-й долговременной экспедиции до своего возвращения на Землю, которое запланировано весной 2022 года", — говорят в "Роскосмосе".

По предварительным данным, Тома Песке, а также американские астронавты Шейн Кимбро и Меган Макартур, японец Акихико Хосидэ покинут МКС 7 ноября на корабле Crew Dragon.