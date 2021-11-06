Главой Международной космической станции стал россиянин
Предполагается, что руководить станцией Антон Шкаплеров будет вплоть до своего возвращения на Землю, намеченного на весну 2022 года.
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Российский космонавт Антон Шкаплеров возглавил экипаж Международной космической станции. Эти полномочия ему передал астронавт Европейского космического агентства Тома Песке, сообщает "Роскосмос". Тот руководил станцией с 4 октября 2021 года.
"Герой России, космонавт "Роскосмоса" Антон Шкаплеров будет руководить международным экипажем 66-й долговременной экспедиции до своего возвращения на Землю, которое запланировано весной 2022 года", — говорят в "Роскосмосе".
По предварительным данным, Тома Песке, а также американские астронавты Шейн Кимбро и Меган Макартур, японец Акихико Хосидэ покинут МКС 7 ноября на корабле Crew Dragon.
А ранее Лайф рассказывал, что мухи-космонавты слетали с Пересильд на МКС ради мужского здоровья. Было отправлено десять пар личинок этих насекомых. На МКС они вылупились, подросли и дали потомство.
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