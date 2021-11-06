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Аваков предложил способ вернуть Украине Крым и Донбасс

Бывший министр внутренних дел считает, что нужно одних жителей этого региона признать коллаборантами, других амнистировать.

6 ноября, 20:32

Фото © Facebook / Арсен Аваков

Экс-министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил, что у него есть новая идея по возвращению территорий, якобы оккупированных Россией, — Крыма и Донбасса. Он предложил план, главным пунктом которого является освобождение "мелких преступников". Бывший глава правоохранительного ведомства считает, что это вызовет у людей желание вернуться на родину.

Кроме амнистии Аваков предложил также принятие закона о "коллаборантах", которые должны быть наказаны за помощь России.

"Человек должен знать, что его здесь ждёт: будет ли будущее для детей, будет ли у него работа, пенсия", — объяснил свой замысел Аваков в эфире телеканала "Украина 24".

В Совфеде назвали Авакова садистом после призывов к военному сценарию для "освобождения" Крыма

В Совфеде назвали Авакова садистом после призывов к военному сценарию для "освобождения" Крыма

Ранее Лайф сообщал, что Аваков призвал разработать военный сценарий освобождения Крыма и Донбасса. Он считает, что страна должна законодательно закрепить стратегию "деоккупации и реинтеграции" территорий. До этого Дмитрий Песков заявил, что крымского вопроса для Кремля в разговоре с Киевом не существует. Об этом он сказал, комментируя заявления Офиса президента Украины Владимира Зеленского о "возвращении" полуострова за "пять минут".

Авторы
Арина Родионова
Арина Родионова

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