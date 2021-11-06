Аваков предложил способ вернуть Украине Крым и Донбасс

Экс-министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил, что у него есть новая идея по возвращению территорий, якобы оккупированных Россией, — Крыма и Донбасса. Он предложил план, главным пунктом которого является освобождение "мелких преступников". Бывший глава правоохранительного ведомства считает, что это вызовет у людей желание вернуться на родину.

Кроме амнистии Аваков предложил также принятие закона о "коллаборантах", которые должны быть наказаны за помощь России.