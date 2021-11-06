Мухи-космонавты слетали с Пересильд на МКС ради мужского здоровья

Мухи-космонавты, которые полетели на 12 дней на МКС вместе с актрисой Юлией Пересильд и режиссёром Климом Шипенко, помогут учёным повысить репродуктивные функции мужчин. Об этом поведала профессор, доктор физико-математических наук, заведующая лабораторией биофизики клетки Института медико-биологических проблем РАН Ирина Огнева.

В беседе с РИА "Новости" она рассказала о сути эксперимента. Его цель — выявить, как космос влияет на репродуктивную функцию самцов в период полного цикла полового созревания. Учёные смогли получить первое поколение мух, полностью выросшее в космосе.

"Первое поколение было для нас принципиально важным. Мы провели исследование, связанное с оценкой подвижности сперматозоидов, скорости поглощения кислорода клетками репродуктивной системы самцов, сейчас работаем над тем, чтобы проанализировать белковый состав сперматозоидов", — пояснила Ирина Огнева.