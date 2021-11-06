Мухи-космонавты слетали с Пересильд на МКС ради мужского здоровья
Было отправлено десять пар личинок этих насекомых. На МКС они вылупились, подросли и дали потомство.
Фото © ТАСС / Михаил Джапаридзе
Мухи-космонавты, которые полетели на 12 дней на МКС вместе с актрисой Юлией Пересильд и режиссёром Климом Шипенко, помогут учёным повысить репродуктивные функции мужчин. Об этом поведала профессор, доктор физико-математических наук, заведующая лабораторией биофизики клетки Института медико-биологических проблем РАН Ирина Огнева.
В беседе с РИА "Новости" она рассказала о сути эксперимента. Его цель — выявить, как космос влияет на репродуктивную функцию самцов в период полного цикла полового созревания. Учёные смогли получить первое поколение мух, полностью выросшее в космосе.
"Первое поколение было для нас принципиально важным. Мы провели исследование, связанное с оценкой подвижности сперматозоидов, скорости поглощения кислорода клетками репродуктивной системы самцов, сейчас работаем над тем, чтобы проанализировать белковый состав сперматозоидов", — пояснила Ирина Огнева.
В космос было отправлено десять пар личинок мух, которые вылупились на третьи сутки полёта, подросли и дали потомство в космосе. На Землю вернулось около 500–600 мух в четырёх пробирках.
Лайф напоминает, что режиссёр Клим Шипенко и актриса Юлия Пересильд вместе с космонавтом Антоном Шкаплеровым отправились 5 октября на Международную космическую станцию (МКС) для съёмок фильма "Вызов". Там Шипенко и Пересильд пробыли 12 дней, в течение которых усиленно работали над фильмом — даже в ущерб сну. 17 октября около 04:20 мск корабль с актрисой, режиссёром и космонавтом Олегом Новицким отстыковался от МКС, а уже в 07:35 мск приземлился в 148 километрах юго-восточнее казахстанского Жезказгана.
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