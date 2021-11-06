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Галкина обвинили в "унижении" украинского языка

Российский шоумен зачитал в своём шоу переделанную версию стихотворения Тараса Шевченко.

6 ноября, 01:40

Фото © Instagram / maxgalkinru

Российского юмориста Максима Галкина обвинили в "унижении" украинского языка. Поводом для этого стал один из эпизодов его ютуб-шоу "Мызыкалити". Там артист зачитал шутливую переделку стихотворения Тараса Шевченко.

По версии украинского портала "Обозреватель", в ролике с участием шоумена Никиты Джигурды и украинского блогера Kyivstoner Максиму Галкину якобы не понравилось, что те начали обсуждать Украину и говорить на украинском. Артист в шутку предложил зрителям сменить настройки, чтобы переключиться на русский. А затем и прочитал изменённый отрывок из стихотворения.

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Ранее Лайф сообщал, что российского юмориста Максима Галкина признали угрозой национальной безопасности Украины. Он стал 259-м человеком, который входит в этот перечень.

Авторы
Андрей Григорьев
Андрей Григорьев

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