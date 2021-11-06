Российского юмориста Максима Галкина обвинили в "унижении" украинского языка. Поводом для этого стал один из эпизодов его ютуб-шоу "Мызыкалити". Там артист зачитал шутливую переделку стихотворения Тараса Шевченко.

По версии украинского портала "Обозреватель", в ролике с участием шоумена Никиты Джигурды и украинского блогера Kyivstoner Максиму Галкину якобы не понравилось, что те начали обсуждать Украину и говорить на украинском. Артист в шутку предложил зрителям сменить настройки, чтобы переключиться на русский. А затем и прочитал изменённый отрывок из стихотворения.