Названы главные признаки взлома смартфона

О незаконном проникновении в смартфон киберпреступников может говорить любая аномальная или подозрительная активность гаджета, рассказал заместитель технического директора по развитию бизнеса группы компаний Angara Руслан Косарим.

"Одним из вероятных признаков взлома смартфона может быть увеличение скорости разрядки. Если он стал быстрее садиться, возможно, в нём поселился вирус-шпион, фоновая активность которого повышает нагрузку на аккумулятор", — уточнил Косарим в интервью агентству "Прайм".

По мнению Косарима, на взлом также указывает появление новых приложений, которые вы не устанавливали и которые невозможно удалить или закрыть, автоотключение и невозможность запуска антивируса, подозрительные уведомления, а также беспричинное списание денег со счёта. В последнем случае необходимо сначала попытаться выяснить причины у мобильного оператора, советует эксперт.