В городе Волжском водители из свадебного кортежа грубо нарушали правила дорожного движения, а также произвели несколько выстрелов в воздух. Их быстро нашли и задержали. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ по Волгоградской области.

Фото © V1.ru / ГУ МВД России по Волгоградской области

"Задержанными оказались двое местных жителей, одному 20 лет, второму — 21. Установлено, что оба во время движения поочерёдно произвели несколько выстрелов в воздух из изъятого у одного из молодых людей светошумового пистолета", — сообщили в пресс-службе ведомства местному порталу V1.ru.

Искать нарушителей начали после появления в соцсетях видео с их выходкой. Запись увидели в ГУ МВД России по Волгоградской области. На кадрах видно, что по улице едут белый "Киа" и серый "фольксваген". В какой-то момент пассажир "Киа" передаёт водителю "фольксвагена" предмет, похожий на пистолет. Затем водитель немецкой иномарки вытаскивает руку с пистолетом из окна автомобиля, раздаются похожие на выстрел хлопки.

На молодых людей составлены административные протоколы. Одного оштрафуют за выезд на полосу встречного движения, другого — за вождение без прав. Сами молодые люди объяснили, что таким образом хотели привлечь внимание окружающих к свадебному кортежу.