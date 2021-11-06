Маск спросил в соцсетях, стоит ли ему продавать акции Tesla

Американский миллиардер Илон Маск спросил у пользователей "Твиттера", стоит ли ему продавать 10% своих акций компании Tesla на фоне их резкого подорожания. Он пояснил, что это будет единственной возможностью для него заплатить налоги с резко увеличившегося состояния.

"В последнее время слишком много говорят о том, что нереализованная прибыль — это средство уклонения от уплаты налогов, поэтому я предлагаю продать 10% моих акций Tesla", — написал Маск в своём микроблоге, добавив, что будет придерживаться результатов голосования.

Much is made lately of unrealized gains being a means of tax avoidance, so I propose selling 10% of my Tesla stock.



Do you support this? — Elon Musk (@elonmusk) November 6, 2021

Миллиардер уточнил, что не получает зарплату или бонусы, а единственный источник его дохода — это акции.

"У меня есть только акции, поэтому единственный способ для меня лично платить налоги — это продавать акции", — указал бизнесмен.

На момент написания этого материала проголосовало уже более 700 тысяч человек, большинство из которых высказываются за продажу акций.