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Маск спросил в соцсетях, стоит ли ему продавать акции Tesla

Миллиардер заявляет, что у него нет других источников дохода, кроме дивидендов.

6 ноября, 20:57
<p>Фото © Instagram / <a href="https://www.instagram.com/p/CTgPlUEIwEP/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">elonmusk</a></p>

Фото © Instagram / elonmusk

Американский миллиардер Илон Маск спросил у пользователей "Твиттера", стоит ли ему продавать 10% своих акций компании Tesla на фоне их резкого подорожания. Он пояснил, что это будет единственной возможностью для него заплатить налоги с резко увеличившегося состояния.

"В последнее время слишком много говорят о том, что нереализованная прибыль — это средство уклонения от уплаты налогов, поэтому я предлагаю продать 10% моих акций Tesla", — написал Маск в своём микроблоге, добавив, что будет придерживаться результатов голосования.

Миллиардер уточнил, что не получает зарплату или бонусы, а единственный источник его дохода — это акции.

"У меня есть только акции, поэтому единственный способ для меня лично платить налоги — это продавать акции", указал бизнесмен.

На момент написания этого материала проголосовало уже более 700 тысяч человек, большинство из которых высказываются за продажу акций.

Маск заявил о готовности продать акции Tesla в пользу голодающих при одном условии

Маск заявил о готовности продать акции Tesla в пользу голодающих при одном условии

А ранее Лайф рассказывал, что Илон Маск стал первым человеком в истории с состоянием $300 миллиардов. Новых высот он достиг именно благодаря росту цен на акции созданной им компании по производству электромобилей Tesla.

Авторы
Артем Порвин
Артем Порвин

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