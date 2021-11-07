Разгоняли дубинками: Противники вакцинации от ковида устроили беспорядки в Италии
Полицейские успокаивали участников митинга при помощи силы. Несколько человек пострадали.
Противники вакцинации от ковида устроили беспорядки в Италии. Видео © Telegram / Guerrieri per la libertà
В итальянских городах Триест и Милан произошли столкновения между правоохранителями и протестующими, которые выступают против введения ковидных сертификатов. По данным местной полиции, в митингах приняло участие свыше 8 тысяч человек.
Как сообщает телеканал Tgcom24, с вечера несколько сотен протестующих пытались прорваться на главную площадь Триеста. Чтобы не допустить этого, правоохранители применили дубинки. В ответ же в полицейских полетели стулья из местных баров и бутылки.
Пока столкновения прекратились, но протестующие не покидают площадь. Многие из них устроили сидячую забастовку. Аналогичные акции прошли и в Милане.
Аналогичные протесты проходят по всей Италии ещё с прошлой недели. Волну спровоцировало решение властей ввести так называемые green pass – электронные сертификаты вакцинации от ковида. Сейчас они нужны для доступа на рабочее место в офис или на производство.
Итали в этом не одинока. Лайф рассказывал, что ранее в Париже жандармы применили слезоточивый газ на митинге против санитарных пропусков. На протестные акции по всей Франции тогда вышло по меньшей мере 121 тысяча человек. Радикально настроенные граждане бросали в стражей порядка петарды и камни.
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