Противники вакцинации от ковида устроили беспорядки в Италии. Видео © Telegram / Guerrieri per la libertà

В итальянских городах Триест и Милан произошли столкновения между правоохранителями и протестующими, которые выступают против введения ковидных сертификатов. По данным местной полиции, в митингах приняло участие свыше 8 тысяч человек.

Как сообщает телеканал Tgcom24, с вечера несколько сотен протестующих пытались прорваться на главную площадь Триеста. Чтобы не допустить этого, правоохранители применили дубинки. В ответ же в полицейских полетели стулья из местных баров и бутылки.

Пока столкновения прекратились, но протестующие не покидают площадь. Многие из них устроили сидячую забастовку. Аналогичные акции прошли и в Милане.

Аналогичные протесты проходят по всей Италии ещё с прошлой недели. Волну спровоцировало решение властей ввести так называемые green pass – электронные сертификаты вакцинации от ковида. Сейчас они нужны для доступа на рабочее место в офис или на производство.