Куба полностью открылась для российских туристов

Власти Кубы отменяют обязательный карантин для иностранных туристов с 7 ноября. Теперь для посещения острова достаточно иметь сертификат о вакцинации или отрицательный результат ПЦР-теста, сделанного не более чем за 72 часа до посадки в самолёт.

Детям младше 12 лет не понадобится вообще никаких документов, касающихся прививки или наличия антител. Таким образом, теперь Куба открывает для туристов не только курорт Варадеро и остров Кайо-Коко, но и остальную часть страны.