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Куба полностью открылась для российских туристов

Власти острова отменяют обязательный карантин с 7 ноября. До сих пор для граждан РФ была доступна для посещения только часть страны.

6 ноября, 21:51

Фото © Pexels

Власти Кубы отменяют обязательный карантин для иностранных туристов с 7 ноября. Теперь для посещения острова достаточно иметь сертификат о вакцинации или отрицательный результат ПЦР-теста, сделанного не более чем за 72 часа до посадки в самолёт.

Детям младше 12 лет не понадобится вообще никаких документов, касающихся прививки или наличия антител. Таким образом, теперь Куба открывает для туристов не только курорт Варадеро и остров Кайо-Коко, но и остальную часть страны.

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Ранее Лайф сообщал о смягчении условий для туристов на острове с 15 ноября. Такое решение власти республики объясняли своими успехами в вакцинации местного населения. Согласно их прогнозам, к ноябрю иммунитет к ковиду должен быть более чем у 90% жителей Острова свободы.

Авторы
Арина Родионова
Арина Родионова

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