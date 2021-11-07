Куба полностью открылась для российских туристов
Власти острова отменяют обязательный карантин с 7 ноября. До сих пор для граждан РФ была доступна для посещения только часть страны.
Фото © Pexels
Власти Кубы отменяют обязательный карантин для иностранных туристов с 7 ноября. Теперь для посещения острова достаточно иметь сертификат о вакцинации или отрицательный результат ПЦР-теста, сделанного не более чем за 72 часа до посадки в самолёт.
Детям младше 12 лет не понадобится вообще никаких документов, касающихся прививки или наличия антител. Таким образом, теперь Куба открывает для туристов не только курорт Варадеро и остров Кайо-Коко, но и остальную часть страны.
Ранее Лайф сообщал о смягчении условий для туристов на острове с 15 ноября. Такое решение власти республики объясняли своими успехами в вакцинации местного населения. Согласно их прогнозам, к ноябрю иммунитет к ковиду должен быть более чем у 90% жителей Острова свободы.
Лента новостей
Путёвки в какие страны россияне скупают на Новый год, рассказали в турагентствах
сегодня в 21:48
Разгоняли дубинками: Противники вакцинации от ковида устроили беспорядки в Италии
сегодня в 21:35
"Соврал спустя сутки после назначения": В Луганске нового главу Минобороны Украины обвинили во лжи
сегодня в 21:14
Комментариев: 0