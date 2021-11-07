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Новый военный корабль в США назвали в честь борца за права геев

Такой чести удостоили первого политика, открыто объявившего в стране о своей нетрадиционной ориентации.

6 ноября, 22:09

Фото © Twitter / SECNAV75

Новый танкер-заправщик, построенный для Военно-морских сил США, назвали в честь борца за права гомосексуалистов Харви Милка. Церемония прошла в городе Сан-Диего.

"Для меня большая честь быть вместе с министром ВМС и таким большим числом чиновников штата, федерального и местного уровня для наречения судна USNS Harvey Milk", — отметил в своём твиттере мэр города Тодд Глория.

Он заявил, что Харви Милк был лучом надежды для представителей ЛГБТК, равно как и для всех американцев. Корабль же теперь, по мнению мэра, станет "символом надежды для всего мира".

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Как уточнили в ВМС США, Харви Милк был военным моряком во время Корейской войны. Затем работал в Наблюдательном совете Сан-Франциско. Стал первым открытым геем, избранным на пост чиновника в Калифорнии. В 1978 году активист был убит.

Напомним, что ранее ролик о российских военных и "кастрированной" американской армии вызвал скандал в США. Сенатор предупредил, что избавленная от предрассудков армия может оказаться не лучшей идеей.

Авторы
Андрей Григорьев
Андрей Григорьев

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