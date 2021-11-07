Новый военный корабль в США назвали в честь борца за права геев

Новый танкер-заправщик, построенный для Военно-морских сил США, назвали в честь борца за права гомосексуалистов Харви Милка. Церемония прошла в городе Сан-Диего.

What a great day-christening the USNS Harvey Milk. Celebrating someone who was previously excluded just for who he was pic.twitter.com/al3kj9OpY7 — Ray Mabus (@SECNAV75) November 6, 2021

"Для меня большая честь быть вместе с министром ВМС и таким большим числом чиновников штата, федерального и местного уровня для наречения судна USNS Harvey Milk", — отметил в своём твиттере мэр города Тодд Глория.

Он заявил, что Харви Милк был лучом надежды для представителей ЛГБТК, равно как и для всех американцев. Корабль же теперь, по мнению мэра, станет "символом надежды для всего мира".

Как уточнили в ВМС США, Харви Милк был военным моряком во время Корейской войны. Затем работал в Наблюдательном совете Сан-Франциско. Стал первым открытым геем, избранным на пост чиновника в Калифорнии. В 1978 году активист был убит.