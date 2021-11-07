Новый военный корабль в США назвали в честь борца за права геев
Такой чести удостоили первого политика, открыто объявившего в стране о своей нетрадиционной ориентации.
Фото © Twitter / SECNAV75
Новый танкер-заправщик, построенный для Военно-морских сил США, назвали в честь борца за права гомосексуалистов Харви Милка. Церемония прошла в городе Сан-Диего.
What a great day-christening the USNS Harvey Milk. Celebrating someone who was previously excluded just for who he was pic.twitter.com/al3kj9OpY7— Ray Mabus (@SECNAV75) November 6, 2021
"Для меня большая честь быть вместе с министром ВМС и таким большим числом чиновников штата, федерального и местного уровня для наречения судна USNS Harvey Milk", — отметил в своём твиттере мэр города Тодд Глория.
The USNS Harvey Milk was launched into San Diego Bay Saturday by General Dynamics-NASSCO. @sdut @latimes @mcdiana @JonathanWosen @kogo pic.twitter.com/SJwOlJOhVy— grobbins (@grobbins) November 6, 2021
Он заявил, что Харви Милк был лучом надежды для представителей ЛГБТК, равно как и для всех американцев. Корабль же теперь, по мнению мэра, станет "символом надежды для всего мира".
Как уточнили в ВМС США, Харви Милк был военным моряком во время Корейской войны. Затем работал в Наблюдательном совете Сан-Франциско. Стал первым открытым геем, избранным на пост чиновника в Калифорнии. В 1978 году активист был убит.
Напомним, что ранее ролик о российских военных и "кастрированной" американской армии вызвал скандал в США. Сенатор предупредил, что избавленная от предрассудков армия может оказаться не лучшей идеей.
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