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Как распознать слежку через веб-камеру, рассказал эксперт

Доступ к устройству достаточно жёстко контролируется операционной системой телефона или компьютера, и, чтобы получить его, злоумышленнику нужно сильно постараться.

7 ноября, 02:05
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

Главный признак того, что за вами следят через веб-камеру, — соответствующий горящий индикатор, сигнализирующий о её работе. Существуют и другие косвенные признаки слежки, о которых рассказал основатель сервиса разведки утечек данных и мониторинга Даркнета DLBI Ашот Оганесян.

"Это может быть нестабильная работа приложений, использующих её официально, например Skype, Zoom и других мессенджеров, которые вдруг потеряют к ней доступ. А если вы используете мобильное устройство, признаком видеоконтроля может быть также резкий рост объёма передачи данных", — сказал Оганесян в беседе с агентством "Прайм".

Он уточняет, что доступ к камере злоумышленнику получить довольно непросто — для этого нужно либо установить специальное ПО, либо получить разрешение от пользователя. Именно поэтому, говорит эксперт, важно уделить особое внимание безопасности: избегать программ, скачанных с непонятных сайтов и неофициальных магазинов, а также использовать антивирус.

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Лайф напоминает, что ранее экс-сотрудник Агентства национальной безопасности США Эдвард Сноуден рассказал об опасности слежки через смартфон. Он подчеркнул, что сейчас необходимо добиваться большей безопасности, создавать индустрию, которая будет нацелена на защиту пользователя.

Авторы
Артем Порвин
Артем Порвин

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