Как распознать слежку через веб-камеру, рассказал эксперт
Доступ к устройству достаточно жёстко контролируется операционной системой телефона или компьютера, и, чтобы получить его, злоумышленнику нужно сильно постараться.
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Главный признак того, что за вами следят через веб-камеру, — соответствующий горящий индикатор, сигнализирующий о её работе. Существуют и другие косвенные признаки слежки, о которых рассказал основатель сервиса разведки утечек данных и мониторинга Даркнета DLBI Ашот Оганесян.
"Это может быть нестабильная работа приложений, использующих её официально, например Skype, Zoom и других мессенджеров, которые вдруг потеряют к ней доступ. А если вы используете мобильное устройство, признаком видеоконтроля может быть также резкий рост объёма передачи данных", — сказал Оганесян в беседе с агентством "Прайм".
Он уточняет, что доступ к камере злоумышленнику получить довольно непросто — для этого нужно либо установить специальное ПО, либо получить разрешение от пользователя. Именно поэтому, говорит эксперт, важно уделить особое внимание безопасности: избегать программ, скачанных с непонятных сайтов и неофициальных магазинов, а также использовать антивирус.
Лайф напоминает, что ранее экс-сотрудник Агентства национальной безопасности США Эдвард Сноуден рассказал об опасности слежки через смартфон. Он подчеркнул, что сейчас необходимо добиваться большей безопасности, создавать индустрию, которая будет нацелена на защиту пользователя.
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