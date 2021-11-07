Как распознать слежку через веб-камеру, рассказал эксперт

Главный признак того, что за вами следят через веб-камеру, — соответствующий горящий индикатор, сигнализирующий о её работе. Существуют и другие косвенные признаки слежки, о которых рассказал основатель сервиса разведки утечек данных и мониторинга Даркнета DLBI Ашот Оганесян.

"Это может быть нестабильная работа приложений, использующих её официально, например Skype, Zoom и других мессенджеров, которые вдруг потеряют к ней доступ. А если вы используете мобильное устройство, признаком видеоконтроля может быть также резкий рост объёма передачи данных", — сказал Оганесян в беседе с агентством "Прайм".

Он уточняет, что доступ к камере злоумышленнику получить довольно непросто — для этого нужно либо установить специальное ПО, либо получить разрешение от пользователя. Именно поэтому, говорит эксперт, важно уделить особое внимание безопасности: избегать программ, скачанных с непонятных сайтов и неофициальных магазинов, а также использовать антивирус.