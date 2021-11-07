Диетолог посоветовала напиток для больных гастритом или язвой желудка

Для людей с гастритом и язвой желудка в качестве перекуса отлично подходит кисель. Об этом заявила диетолог Татьяна Иванникова, отметив питательность и калорийность этого продукта.

"Он очень положительно влияет на микрофлору кишечника, сокращая количество патогенной флоры и увеличивая рост полезных бактерий. Крахмал в киселе помогает снижать уровень холестерина в крови, что уменьшает риск атеросклероза, заболеваний сердца и сосудов", — объяснила Татьяна Иванникова в беседе с РИА "Новости".

Она добавила, что кисель замедляет всасывание жиров, поэтому в кровь попадает меньше холестерина. Правда, подойдёт этот напиток не всем. С осторожностью его нужно употреблять людям с сахарным диабетом.