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Диетолог посоветовала напиток для больных гастритом или язвой желудка

Он положительно влияет на микрофлору кишечника, сокращая количество патогенной флоры и увеличивая рост полезных бактерий.

7 ноября, 02:15

Фото © Pixabay

Для людей с гастритом и язвой желудка в качестве перекуса отлично подходит кисель. Об этом заявила диетолог Татьяна Иванникова, отметив питательность и калорийность этого продукта.

"Он очень положительно влияет на микрофлору кишечника, сокращая количество патогенной флоры и увеличивая рост полезных бактерий. Крахмал в киселе помогает снижать уровень холестерина в крови, что уменьшает риск атеросклероза, заболеваний сердца и сосудов", — объяснила Татьяна Иванникова в беседе с РИА "Новости".

Она добавила, что кисель замедляет всасывание жиров, поэтому в кровь попадает меньше холестерина. Правда, подойдёт этот напиток не всем. С осторожностью его нужно употреблять людям с сахарным диабетом.

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Лайф напоминает, что ранее диетолог рассказал о пользе квашеной капусты в борьбе с дисбактериозом.

Авторы
Артем Порвин
Артем Порвин

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