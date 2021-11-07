Раскрыта тайна 600-летней гробницы одного из величайших рыцарей Средневековья





Спустя шесть веков после захоронения старшего сына короля Англии Эдуарда III и одного из величайших рыцарей Средневековья учёные из Института искусств Курто смогли заглянуть внутрь гробницы в Кентерберийском соборе Эдуарда Вудстокского (Чёрного принца). Он жил между 1330 и 1376 годами, возглавлял армию в ключевых сражениях Столетней войны и считался одним из лучших воинов своего времени. В боях его укрывали доспехи, которые до сегодняшнего момента видели только на саркофаге принца.

Как сообщает The Art Newspaper, великолепные доспехи рыцаря на шикарном саркофаге оказались точнейшей копией настоящего обмундирования Чёрного принца. Историки утверждают, что лучший воин своего времени, увы, умер не на поле боя. Причиной смерти Эдуарда Вудстокского стала дизентерия. За день до своей кончины он в подробностях описал, как и где его нужно будет похоронить. И, конечно, дал подробные указания относительно его экипировки в последний путь — принц хотел быть одетым в свои роскошные доспехи, будто он готов идти в очередной военный поход.

"Есть что-то очень впечатляющее в том, как его доспехи изображены на гробнице... Это та самая броня, которая украшает гробницу. Она воспроизведена с максимальной точностью, вплоть до мельчайших деталей вроде заклёпок", — говорит руководитель группы искусствоведов Джессика Баркер.

Учёные смогли увидеть внутренности гробницы, не разрушая её, с помощью эндоскопа. Теперь они также утверждают, что могила и бронзовая статуя были созданы через десять лет после смерти Чёрного принца — в 1386 году. А ведь раньше считалось, что всё это было сделано сразу после его кончины. Эксперты пришли к выводу, что именно сын Эдуарда Вудстокского — король Ричард II заказал усыпальницу. Могила сына короля Англии очень похожа на усыпальницу его отца — Эдуарда III, которая находится в Вестминстерском аббатстве. Судя по всему, внук и заказал одновременное изготовление гробниц отца и деда, при этом строго следуя инструкциям Чёрного принца.