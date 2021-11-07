Аналитик назвал валюты, подходящие сейчас для сбережений

Быстро растущая в этом году инфляция заставляет граждан искать возможность сохранить свои сбережения. Сделать это можно в том числе при помощи инвестиций в разные валюты. Какие именно для этого подойдут сейчас, рассказал начальник отдела глобальных исследований "Открытие Инвестиции" Михаил Шульгин.

В интервью агентству "Прайм" он отметил, что для консервативного варианта хватит трёх валют — рубля, доллара и евро. Разница может быть только в их долях. Но возможен и эффективный портфель. В этом случае уже можно рассмотреть группу валют "Большой десятки". От неё можно включить в свой портфель канадский доллар и швейцарский франк.

Первый хорошо поддерживают цены на нефть, но переход к нему от американского будет означать рост рисков. А второй — это, наоборот, "защитная" валюта. Распределение долей может быть таким: доллар США — 30%, канадский доллар — 10%, швейцарский франк — 10%.

"От группы валют Emerging Markets в нашем портфеле российский рубль, южнокорейская вона, тайский бат. Российский рубль с начала 2021 года лидер роста к доллару (+4%) среди валют ЕМ. Он является бенефициаром роста сырьевых цен, в частности на нефть и газ. Мы полагаем, что в ближайшие месяцы он и будет продолжать извлекать выгоду из конъюнктуры рынка энергоносителей", — сказал Шульгин.