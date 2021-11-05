Со следующей недели изменится динамика курса доллара: Чем это обернётся для рубля и валютного рынка Уже с понедельника на валютном рынке могут произойти значимые изменения. Такой прогноз дают многие экономисты после того, как состоялось заседание ФРС. Как теперь изменится курс валют? 4 ноября, 21:40 Фото © Shutterstock

Какие новости изменили обстановку на валютном рынке

3 ноября рынки получили ответ на вопрос, который мучил аналитиков несколько месяцев. Глава ФРС (американского центробанка) Джером Пауэлл объявил о сокращении программы стимулирования экономики.

Федеральная резервная система США сохранила базовую процентную ставку на уровне 0–0,25%. Это соответствовало ожиданиям рынка. В то же время ФРС объявила, что с ноября начнёт сокращать программу по покупке активов на 15 миллиардов долларов ежемесячно. Для сравнения: сейчас ФРС в рамках политики количественного смягчения (QE) поставляет на рынки по 120 миллиардов долларов в месяц, выкупая казначейские облигации на 80 миллиардов и ипотечные — на 40 миллиардов. Эта программа была направлена на поддержку экономики во время пандемии и стала драйвером для ралли на фондовом рынке. И вот сейчас её начинают сворачивать.

— Постепенное сокращение программы выкупа активов было ожидаемым для инвесторов и мировых площадок, поэтому резкой реакции ждать не стоит. Но снижение объёмов QE станет фактором укрепления доллара на мировом рынке. Это автоматически может привести к снижению привлекательности ценных бумаг, особенно на развивающихся рынках. Значит, вложения в рублёвые активы будут снижаться, а курс рубля окажется под давлением, — пояснил частный инвестор, основатель "Школы практического инвестирования" Фёдор Сидоров.

По его словам, рост доллара относительно корзины мировых валют негативно отражается на котировках нефти. Они могут начать снижение. Впрочем, эта реакция может быть кратковременной.

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— Для доллара сокращение экстренного стимулирования — фактор роста. Но нельзя сказать, что это слишком большой позитив. Про повышение ставок Пауэлл высказался категорично: ещё не пришло время их повышать. Не пришло время, потому что занятость в США пока не на максимальном уровне. Значит, надо продолжать стимулирование роста экономики, бизнеса, чтобы создавать новые рабочие места. А повышение процентных ставок, то есть удорожание кредитов, препятствует росту инвестиций в реальный сектор и тормозит рост экономики. То есть в целом политика ФРС остаётся достаточно мягкой. Соответственно, сохранится инфляция. Значит, и поводов для резкого роста доллара пока нет, — рассказала заместитель руководителя ИАЦ "Альпари" Наталья Мильчакова.

Экономист, топ-менеджер в области финансовых коммуникаций Андрей Лобода отметил, что Америка продолжает печатать деньги из воздуха. Госдолг США, проблемы с безработицей и замедлением экономического роста сохраняются. По его мнению, плавное сокращение стимулирования экономики явно не даст результата в краткосрочном периоде. Говорить о росте процентных ставок ФРС США сегодня очень рано.

Как отметил Андрей Лобода, сильный доллар и повышение его реальной стоимости станет настоящим тормозом восстановления экономики США на фоне большой конкуренции с Китаем, Японией и другими странами из "Большой семёрки". По его мнению, повышения процентных ставок ФРС вряд ли стоит ждать и в первом полугодии следующего года. В противном случае весьма вероятен переток инвестиций из реального сектора страны в пассивные инвестиции: банковские депозиты и покупки долговых бумаг правительства и бизнеса.

— Этот год, как уже видно, стал периодом ослабления доллара к мировым валютам. Сегодня для инвесторов йена и евро смотрятся привлекательнее доллара. Американская валюта в этом году уже потеряла почти 8% стоимости к российскому рублю, — добавил Андрей Лобода.

Прогноз курса рубля к доллару и евро

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В краткосрочном периоде, на следующей неделе, доллар может немного укрепиться. Курс будет на уровне 72–72,5 рубля. Однако при сохранении высоких цен на нефть у рубля будет сильная поддержка. Такой прогноз даёт Наталья Мильчакова.

— Вероятнее всего, уже на ближайших торгах российский валютный рынок почувствует снижение интереса к рисковым активам. Курс может потерять порядка 1,4–2 рубля в паре с долларом и уйти к отметке 74–74,5 рубля за доллар. Дальнейшая динамика национальной валюты будет зависеть от стоимости нефти и общей ситуации на мировом рынке капитала, — считает Фёдор Сидоров.

После заседания ФРС доллар стал расти по отношению к евро. Сейчас соотношение валют составляет 1,1552 в пользу евро. Диапазон колебаний в среднесрочной перспективе — 1,155–1,16. Такой прогноз даёт доцент, преподаватель кафедры финансовых дисциплин Высшей школы управления финансами Валерий Корнейчук.

— На сегодня курс доллара к рублю определяется несколькими факторами. Во-первых, ценами на нефть. Они продолжают снижение после того, как Иран и мировые державы договорились о возобновлении переговоров по иранской ядерной проблеме в этом месяце. Это, возможно, приведёт к отмене санкций США в отношении иранской нефти и увеличит её поставки на рынок. Баррель марки Brent торгуется на уровне 82 долларов. Дальнейшее снижение до 80 маловероятно, — считает Валерий Корнейчук.

По его словам, страны ОПЕК+ будут и в дальнейшем придерживаться своей политики умеренного повышения объёмов добычи нефти, несмотря на давление со стороны её импортёров. В такой ситуации нефтяные котировки марки Brent в ноябре будут колебаться в диапазоне 82–86 долларов за баррель. К концу года цена барреля может составить уже 90 долларов. Текущие цены на нефть поддерживают курс рубля.

— Во-вторых, усиление курса доллара, вызванное решением ФРС США, ослабляет российский рубль. В-третьих, ожидания дальнейшего роста ключевой ставки Банка России в декабре ослабляют рубль. В-четвёртых, не добавляет ему стабильности и окончание в ноябре периода уплаты налогов крупными предприятиями-экспортёрами. В-пятых, сдерживающую роль в укреплении рубля продолжает играть бюджетное правило. Оно начинает работать, если стоимость российской нефти марки Urals превышает уровень отсечки, заложенный при формировании бюджета на 2021 год. Составляет он 43,2 доллара США, — пояснил Валерий Корнейчук.

Он добавил, что сегодня котировки нефти марки Urals превышают 80 долларов за баррель и составляют 83 доллара за баррель. Предполагаемый объём покупки валюты Минфином с 9 ноября по 6 декабря 2021 составит 518,2 миллиарда рублей, или 25,9 миллиарда рублей ежедневно. Это больше, чем в первом полугодии 2021 года.

— В-шестых, ускорение инфляции в России в октябре до 8,13% годовых также плохо влияет на рубль. Тем не менее мы не ожидаем резкого изменения стоимости российской валюты до конца месяца. Курс доллара, с учётом вышеуказанных факторов, будет колебаться в диапазоне 71–73 рубля, — заключил Валерий Корнейчук.

У рубля в последние годы выработалась своя жизненная формула курсообразования. Конечно, пандемия, уровень деловой активности, геополитика, ставка ЦБ и цены на российский экспорт, особенно нефть и газ, оказывают на него серьёзное влияние. Но рубль мог бы спокойное продолжать умеренное укрепление и дальше. Такое мнение высказал Андрей Лобода.

Тем не менее есть факторы, которые сдерживают рост рубля. Среди них — закупки валюты Минфином. По мнению Андрея Лободы, при отсутствии непредвиденных геоэкономических и эпидемиологических шоков к концу ноября доллар может оказаться в диапазоне 69,5–73,5 рубля, а евро — на отметках 80–84 рубля.

Авторы Нина Важдаева