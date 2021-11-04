Раскрыт секрет онлайн-шопинга: Что можно выгодно купить на "нерабочих" распродажах и как больше сэкономить С 1 ноября многие онлайн-магазины запустили "нерабочие" распродажи. Они во многом связаны с периодом антиковидных ограничений. Где купить дорогую вещь за копейки и как лучше экономить? 3 ноября, 21:40 Фото © Shutterstock

Право первой покупки

Во многих крупных городах сейчас закрыты торговые центры, магазины непродовольственных товаров, одежды и обуви. Ряд из них занимается и онлайн-продажами. Чтобы снизить потери от нерабочих дней, торговые сети стали заманивать покупателей повышенными скидками. Причём для новых клиентов они могут быть значительно больше. Таким образом магазины пытаются привлечь к себе новых покупателей, переманив их у конкурентов. Соответственно, сейчас имеет смысл присмотреться к предложениям торговых сетей, где не доводилось бывать раньше.

— Часто интернет-магазины предлагают скидочные акции клиентам, которые заказывают товары у них впервые. Этими акциями действительно стоит воспользоваться. Также, подписавшись на рассылку магазина, можно получать электронные письма с информацией о распродажах и специальных предложениях. Как правило, продавцы одежды и обуви делают хорошие скидки как на старые коллекции, так и на новинки, — рассказала старший аналитик ИАЦ "Альпари" Анна Бодрова.

Коллективная закупка

Значительную часть стоимости товара может составлять доставка. Анна Бодрова отмечает, что хорошим способом экономии здесь является коллективная закупка. Она предлагает объединяться с родственниками, коллегами или друзьями для заказа. В таком случае можно разделить стоимость доставки на всех участников "шопинг-пула". Такие коллективные покупки широко распространены среди небогатых людей в странах Запада.

— Существуют различные сообщества в социальных сетях и мессенджерах, работа которых заключается в отборе различных востребованных брендов одежды, обуви и аксессуаров, на которые действуют скидки. Помимо этого, в данных сообществах часто предлагают приобрести различные дополнительные скидочные промокоды. В сумме набегают весьма приличные скидки, в районе 30–60% от стоимости товара, — добавила Анна Бодрова.

Бонус к кешбэку

Стоит присмотреться к кешбэк-сервисам в онлайн-магазинах. Такие программы разработаны специально для постоянных клиентов. С использованием кешбэка можно сэкономить до 10% на каждой покупке — в зависимости от сервиса и длительности пользования программой лояльности. Об этом рассказал руководитель аналитического департамента AMarkets Артём Деев.

— Второй популярный способ — это использование специальных купонов, участие в распродажах, поиск предложений на специальных купонных сайтах. Там собраны самые привлекательные акции из множества магазинов в Интернете. Ещё одну выгоду при совершении покупки в онлайн-магазине даст использование банковской карты с кешбэком (в размере 5–6% от каждой трансакции). Мало того что можно получить кешбэк от магазина, так ещё и банк начислит его по специальной карте. Максимальную выгоду даёт соединение кешбэка, купона на скидку, участие в программе лояльности от конкретного магазина, — отметил Артём Деев.

Подарок к покупке

Имеет смысл присмотреться к агрегаторам интернет-площадок. Такую рекомендацию даёт старший PR-менеджер коммуникационного агентства B&C Сергей Бобрик. Площадки показывают товар, а также цены от различных продавцов. Покупатель может сам выбрать самое выгодное предложение.

— Но при этом советую изучить отзывы о магазине, а также какие дополнительные "плюшки" он даёт при покупке конкретного товара. Например, вы покупаете телефон: в магазине А он стоит дешевле, а в магазине Б немного дороже, но к нему в подарок идут беспроводные наушники (при условии, что вам они нужны). Главное — тщательно посчитать, действительно ли перед вами предложение выгодное, а не магия маркетинга, — отметил Сергей Бобрик.

Трейд-ин

Ещё один способ сэкономить даёт система трейд-ин. Известная прежде всего по автопрому, она сейчас актуальна и в других товарных категориях. Человек отдаёт старое и получает скидку на новый товар, избавившись от ненужного.

— Также старый телефон, машину, вещи вы можете продать в Интернете, освободив дома место и сократив расходы на покупку. Чтобы действительно выгодно совершать покупки, необходимо внимательно изучить цены и предложения. Важно при этом с трезвой головой относиться к экономии: совсем дешёвый товар может разочаровать качеством, а продавец, дающий самую низкую цену, может экономить на сервисе или на гарантийных обязательствах. Поговорка "cкупой платит дважды" стара как мир, но не теряет своей актуальности, — сказал Сергей Бобрик.

Проверка магазина

Самое главное правило онлайн-шопинга — внимательное изучение сайта, на котором планируется сделать покупку. Перед главной ноябрьской распродажей мошенники увеличили количество фейковых сайтов.

— Они опасны не только тем, что могут получить все деньги за покупку и не выслать товар, но и украсть персональные данные, а потом продать их другим мошенникам, тогда жертва рискует попасть в списки для прозвона от "банков" и потерять ещё больше денег. Поэтому лучше всего совершать покупки в официальных приложениях или на реальном сайте продавца, — рассказал первый вице-президент "Опоры России" Павел Сигал.

По его словам, очень важно также сразу узнавать условия возврата денег или товара, если он окажется бракованным или не подойдёт. Это нужно сделать до того, как вы перечислите деньги.

— При покупках онлайн потребителя должна насторожить также слишком низкая цена. Если вы смотрите стоимость товара и видите, что у всех она примерно одинаковая, а вот в одном месте на порядок ниже — может оказаться, что там что-то не так. Очень часто мошенники завлекают на свои сайты покупателей низкой ценой на раскрученные, популярные товары. Предлагая, например, оригинальный смартфон за полцены. Также лучше избегать магазинов, которые просят внести предоплату. Особенно если это маленькие, нераскрученные бренды. Достаточно часто покупатель, внося предоплату, не получает потом свой товар, — подчеркнул старший управляющий партнёр юридической компании PG Partners Пётр Гусятников.

Конечно, если его стоимость ощутима, можно обратиться в суд. Но здесь, по словам юриста, существует другая опасность. Если товар продала фирма-однодневка, которая уже ликвидировалась, покупатель не вернёт свои деньги. Единственный вариант — писать заявление в полицию о мошенничестве. Но это тоже, как правило, не помогает вернуть деньги.

— Ещё один момент — никогда не переводите деньги за покупки в интернет-магазинах на карту физических лиц. Иногда можно услышать от магазина такое предложение — давайте мы сделаем вам скидку в 5–10%, а вы переведёте деньги на карту нашему продавцу. Этого делать категорически не стоит. В дальнейшем доказать, что таким образом вы оплатили товар или услугу, и вернуть деньги будет очень сложно, — предупредил Пётр Гусятников.

Авторы Нина Важдаева