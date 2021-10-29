Валютный сигнал: Чего испугались рынки, какие события состоятся в нерабочие дни и как они отразятся на курсе рубля С 30 октября начинаются нерабочие дни. На них выпадает несколько ключевых событий для валютного рынка. Почему эксперты прогнозируют "чудеса с котировками" и к каким отметкам устремился курс доллара? 28 октября, 21:40 Фото © Sefa Karacan / Anadolu Agency via Getty Images

В чём уникальность нерабочей недели для валютного рынка

Дни с 30 октября по 7 ноября объявлены нерабочими. Впрочем, это касается не всех компаний. Так, в нерабочие дни будут проходить торги на Мосбирже, в том числе валютные. Соответственно, курс доллара в эти дни может меняться.

— В условиях низкой ликвидности на рынке могут быть "чудеса с котировками". Это обычное дело для таких ситуаций. Поэтому я бы не обращал большого внимания на возможные сильные ценовые движения внутри праздников, дождался конца выходных, возвращения нормального режима торгов, после чего делал бы выводы по поводу курса, — отметил директор по анализу финансовых рынков и макроэкономики УК "Альфа-капитал" Владимир Брагин.

Теоретически на фоне распространения коронавируса и нерабочих дней в России рубль, как рисковая сырьевая валюта, должен был бы потерять в цене. Аппетит к риску среди инвесторов в российские активы определённо снизился бы. В реальности же этот фактор имеет довольно незначительное влияние на рубль по сравнению с политическими рисками, денежно-кредитной политикой центробанков и ценами на энергоресурсы. Так характеризует обстановку на валютном рынке аналитик ФГ "Финам" Андрей Маслов.

По его словам, в ближайшие дни ожидается несколько событий, которые могут определить дальнейшее движения курса доллара. Так, 3 ноября пройдёт заседание ФРС. Аналитики ожидают, что американский регулятор объявит о начале сворачивания программы покупки активов, что положительным образом скажется на долларе. К тому же появились слухи о том, что поставки газа в Европу могут вырасти, а нефть, как товар-заменитель, подешевеет.

— Тогда российская валюта скорее прекратит череду укреплений и вернётся в диапазон 70–73 рубля за доллар. Также на нефтяной рынок и курс рубля могут повлиять новости с очередного заседания ОПЕК+, которое состоится 4 ноября, — добавил Андрей Маслов.

Как реагировать на изменения курса рубля в нерабочие дни

Аналитики предостерегают инвесторов от спонтанных и неожиданных решений. Особенно в период нерабочих дней. Даже если на рынках и начнётся колебание котировок, то бежать и поспешно продавать активы специалисты не рекомендуют. Иначе можно легко потерять сбережения.

— Фактор нерабочих дней не имеет ощутимого значения для рубля. Основными факторами для его курса остаются ситуация на мировых рынках и монетарная политика ключевых центробанков. 3 ноября ФРС объявит решение по дальнейшим денежно-кредитным условиям. Большинство инвесторов ожидает информации о начале и скорости сворачивания монетарных стимулов. Если эти параметры не понравятся рынкам, они могут ускорить снижение, вызвав существенное ослабление рубля. Если же внешняя обстановка существенно не изменится, скорее всего, в ближайшие несколько недель доллар останется в диапазоне 70–71 рубль, — считает эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Дмитрий Бабин.

Ожидаемые потери от нерабочих дней в России (в период с 30 октября по 7 ноября) составляют 70–75 миллиардов рублей. Это 0,07% от ВВП России и явно недостаточная величина экономического ущерба, чтобы оказать заметное влияние на динамику ВВП и на курс российской валюты. Поэтому, если период коронавирусных ограничений в России не затянется на несколько месяцев, то брать этот фактор в расчёт прогноза стоимости рубля не имеет особого смысла. Такое мнение высказал старший аналитик компании Forex Optimum Александр Розман.

Он считает, что стоит сконцентрировать внимание на рынке энергоносителей и настроениях на глобальных рынках. На следующей неделе ОПЕК+ предстоит принять решение по объёму увеличения добычи нефти на декабрь 2021 года. Если сюрпризов не произойдёт, то страны – участницы соглашения утвердят увеличение добычи на 400 тысяч баррелей в сутки. Тогда цены на нефть в течение всего периода нерабочих дней в России, до 7 ноября, останутся выше 80 долларов за баррель Brent. Для рубля это благоприятный сценарий, и курс будет на уровне 69,7–71,5 за доллар.

При этом Александр Розман полагает, что в случае сюрприза от ОПЕК+ и более значительного увеличения объёма добычи цены на нефть упадут ниже 80 долларов за баррель Brent. Тогда рубль рискует вернуться к отметке 72,5 за доллар, причём уже к концу следующей недели.

— Если говорить коротко, не стоит вообще принимать во внимание фактор нерабочих дней. Он не способен повлиять на курс доллара. Говорить, что сейчас рубль достиг своего максимума и дальнейшего укрепления ждать не стоит, ещё рано. Пока это больше похоже на небольшую коррекцию после сильного роста накануне. В пользу дальнейшего укрепления рубля в среднесрочной перспективе говорит достаточно жёсткая риторика ЦБ относительно планируемого ужесточения денежно-кредитной политики. Это долгосрочный и позитивный для курса рубля фактор. Предстоящие нерабочие дни и выходные сами по себе не окажут влияния на курс валюты. Если только в этот период не случится каких-то значительных событий в нашей стране или в мире. Но это уже никак не связанно с карантином, — отметил директор компании "Единый брокер" Артём Арзамасцев.

Вряд ли сейчас наблюдается какое-то дно по доллару. Небольшими остаются и шансы на разворот многомесячного тренда в пользу умеренного укрепления рубля. Однако вряд ли доллар поднимется выше 71–72 рублей. Так считает шеф-аналитик TeleTrade Пётр Пушкарёв.

По его мнению, серьёзных колебаний курса валют вообще не стоит ждать в ближайшие месяцы. Доллар будет стоить в районе 70 рублей, а евро — чуть дороже 80.

— На данный момент для "лишних" рублей есть более интересное применение, чем обмен на иностранную валюту. Как вариант — купить ОФЗ. К тому же сейчас многие крупные банки вышли со спецпредложениями по депозитам для рядовых клиентов, в том числе с открытием и пополнением вклада удалённо. Причём как раз на срок до полугода, а именно к весне, ситуация с курсами доллара и евро в России может стать намного ясней как для вкладчиков, так и для руководства финансовых организаций, — заключил Пётр Пушкарёв.

Авторы Нина Важдаева