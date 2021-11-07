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Умер один из основателей группы UB40 Теренс Уилсон

Вокалист ушёл из жизни в возрасте 64 лет после непродолжительной болезни.

7 ноября, 03:11
<p>Теренс Уилсон. Фото © Twitter / <a href="https://twitter.com/UB40OFFICIAL" target="_blank" rel="noopener noreferrer">UB40</a></p>

Теренс Уилсон. Фото © Twitter / UB40

Бывший вокалист известной британской регги-группы UB40 Теренс Уилсон умер. Об этом сообщили в музыкальном коллективе. На момент смерти музыканту было 64 года.

Пока не известна точная причина его кончины, но в заявлении группы уточняется, что Уилсон непродолжительное время болел.

"Мы узнали печальную новость о том, что бывший участник группы UB40 Теренс Уилсон, более известный как Астро, скончался после непродолжительной болезни. Наши искренние соболезнования его семье", — говорится в аккаунте группы в "Твиттере".

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Авторы
Артем Порвин
Артем Порвин

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