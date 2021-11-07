Умер один из основателей группы UB40 Теренс Уилсон

Бывший вокалист известной британской регги-группы UB40 Теренс Уилсон умер. Об этом сообщили в музыкальном коллективе. На момент смерти музыканту было 64 года.

Пока не известна точная причина его кончины, но в заявлении группы уточняется, что Уилсон непродолжительное время болел.

"Мы узнали печальную новость о том, что бывший участник группы UB40 Теренс Уилсон, более известный как Астро, скончался после непродолжительной болезни. Наши искренние соболезнования его семье", — говорится в аккаунте группы в "Твиттере".