Умер один из основателей группы UB40 Теренс Уилсон
Вокалист ушёл из жизни в возрасте 64 лет после непродолжительной болезни.
Теренс Уилсон. Фото © Twitter / UB40
Бывший вокалист известной британской регги-группы UB40 Теренс Уилсон умер. Об этом сообщили в музыкальном коллективе. На момент смерти музыканту было 64 года.
Пока не известна точная причина его кончины, но в заявлении группы уточняется, что Уилсон непродолжительное время болел.
"Мы узнали печальную новость о том, что бывший участник группы UB40 Теренс Уилсон, более известный как Астро, скончался после непродолжительной болезни. Наши искренние соболезнования его семье", — говорится в аккаунте группы в "Твиттере".
А ранее Лайф рассказывал, что самый старый "мистер Олимпия" умер в 46 лет. Три дня назад он опубликовал в "Инстаграме" пост с будто бы пророческими словами.
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