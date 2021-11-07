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Биограф рассказала, как принц Уильям однажды довёл до слёз Кейт Миддлтон

Случай произошёл в начале их романа, когда девушке ещё только предстояло стать одним из членов королевской семьи.

7 ноября, 03:17

Кейт Миддлтон. Фото © ТАСС / PA Images

В 2006 году принц Уильям довёл до слёз Кейт Миддлтон — член королевской семьи решил изменить свои планы, отказавшись встречать с возлюбленной Новый год.

Как пишет Daily Express, ссылаясь на книгу королевского биографа Кэти Николл The Making of a Royal Romance: William, Kate, and Harry, тогда их отношения только начинались. По договорённости принц должен был отпраздновать Рождество в Сандрингеме, как это принято в королевской семье. После этого он собирался отправиться в семейный дом Кейт на Новый год, но передумал, чем и расстроил до слёз тогда ещё будущую герцогиню.

Кейт Миддлтон удивила, выйдя в свет в старом платье за 1500 рублей

Кейт Миддлтон удивила, выйдя в свет в старом платье за 1500 рублей

А ранее Лайф рассказывал, что принцы Гарри и Уильям помирились благодаря Меган Маркл и Кейт Миддлтон.

Авторы
Артем Порвин
Артем Порвин

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