Биограф рассказала, как принц Уильям однажды довёл до слёз Кейт Миддлтон
Случай произошёл в начале их романа, когда девушке ещё только предстояло стать одним из членов королевской семьи.
Кейт Миддлтон. Фото © ТАСС / PA Images
В 2006 году принц Уильям довёл до слёз Кейт Миддлтон — член королевской семьи решил изменить свои планы, отказавшись встречать с возлюбленной Новый год.
Как пишет Daily Express, ссылаясь на книгу королевского биографа Кэти Николл The Making of a Royal Romance: William, Kate, and Harry, тогда их отношения только начинались. По договорённости принц должен был отпраздновать Рождество в Сандрингеме, как это принято в королевской семье. После этого он собирался отправиться в семейный дом Кейт на Новый год, но передумал, чем и расстроил до слёз тогда ещё будущую герцогиню.
А ранее Лайф рассказывал, что принцы Гарри и Уильям помирились благодаря Меган Маркл и Кейт Миддлтон.
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