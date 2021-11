Биограф рассказала, как принц Уильям однажды довёл до слёз Кейт Миддлтон

Как пишет Daily Express, ссылаясь на книгу королевского биографа Кэти Николл The Making of a Royal Romance: William, Kate, and Harry, тогда их отношения только начинались. По договорённости принц должен был отпраздновать Рождество в Сандрингеме, как это принято в королевской семье. После этого он собирался отправиться в семейный дом Кейт на Новый год, но передумал, чем и расстроил до слёз тогда ещё будущую герцогиню.