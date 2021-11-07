





По крайней мере один человек был уколот неизвестным препаратом на концерте американского рэпера Трэвиса Скотта, где случилась трагедия — были затоптаны насмерть восемь зрителей. Что было в шприце, пока не ясно. Шеф полиции Хьюстона заявил, что неизвестный сделал укол в шею охраннику мероприятия.

this hurts to watch... It makes me sick to my stomach. Travis Scott is SICK pic.twitter.com/CgaAPHapBT — Barb Status (@barb_status) November 6, 2021

"Он потянулся, чтобы удержать или схватить гражданина, и почувствовал укол в шею", — цитирует шефа полиции Финнера New York Post.

След на шее медики идентифицировали как укол шприцем. Охраннику на всякий случай ввели наркан, применяемый при передозировке наркотиков, сообщает Финнер. Как пишет издание, вероятно, в день концерта в NRG Park был некто, проникший на территорию с иглой, чтобы вводить препарат зрителям.

Полиция ожидает отчётов судебно-медицинских экспертов о причине смерти восьми человек. Согласно первоначальным выводам, они были попросту растоптаны, когда толпа устремилась к сцене. 13 пострадавших, в том числе 10-летний ребёнок, ещё остаются в больнице. Официальные лица Хьюстона заявили, что расследуют мельчайшие детали, связанные с организацией и проведением шоу, в результате которого на стадионе собралось 50 000 человек в первую же ночь двухдневного фестиваля.

"Есть много вопросов, на которые ещё предстоит ответить, и много людей, с которыми нам нужно поговорить", — подытожил Финнер.

Мэр города Сильвестр Тёрнер сказал, что ничего подобного никогда не происходило в Хьюстоне и он не оставит камня на камне, чтобы понять, как и почему это всё случилось, сообщает TMZ. Зрители описывают в Сети происходящее как ужас: "Просто небольшой проблеск ночи, которая должна была быть весёлой, но превратилась в ад".

This is my story. Just a small glimpse of the night that was supposed to be fun, but turned into hell. #ASTROWORLDFest #AstroWorld #TravisScott pic.twitter.com/rzFi9Osfnd — Jay💖🌹 (@loyyal_jayy) November 6, 2021

Напомним, что на музыкальном мероприятии Astroworld Festival в Техасе восемь человек погибли в давке. Люди стали проталкиваться к краю сцены, вызвав панику и нанося друг другу травмы. В итоге госпитализировали 17 человек, из которых 11 — в очень тяжёлом состоянии. Пострадало свыше 300 поклонников артиста. В итоге концерт Трэвиса был остановлен, а второй день фестиваля отменён. И это не первое выступление Скотта на Astroworld Festival, которое заканчивается трагедией. Так, в ноябре 2019 года фанаты рэпера устроили давку, в которой пострадало несколько человек.