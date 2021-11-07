С Telegram в России начали взыскивать 5 млн рублей штрафа

Федеральная служба судебных приставов начала принудительно взыскивать с "Телеграма" штрафы на общую сумму пять миллионов рублей. Об этом говорится в электронном банке данных исполнительных производств.

Приставы начали процедуру принудительного взыскания по двум решениям 422-го Мирового судебного участка Таганского района Москвы. Каждый из них выписан на сумму два с половиной миллиона рублей. А поводом для этого стал отказ компании – администратора мессенджера удалить запрещённую информацию.