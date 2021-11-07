НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

С Telegram в России начали взыскивать 5 млн рублей штрафа

Администрация мессенджера не стала удалять со своей площадки запрещённый контент.

6 ноября, 23:10

Фото © Shutterstock

Федеральная служба судебных приставов начала принудительно взыскивать с "Телеграма" штрафы на общую сумму пять миллионов рублей. Об этом говорится в электронном банке данных исполнительных производств.

Приставы начали процедуру принудительного взыскания по двум решениям 422-го Мирового судебного участка Таганского района Москвы. Каждый из них выписан на сумму два с половиной миллиона рублей. А поводом для этого стал отказ компании – администратора мессенджера удалить запрещённую информацию.

Twitter, Telegram и Facebook грозит 72 млн рублей штрафов из-за запрещённого контента

Twitter, Telegram и Facebook грозит 72 млн рублей штрафов из-за запрещённого контента

Ранее Лайф рассказывал, что 14 сентября суд в Москве за неудаление запрещённого в РФ контента оштрафовал "Телеграм" на девять миллионов рублей. В этот же день "Фейсбук" получил штраф в 21 миллион, "Твиттер" — в пять миллионов.

Авторы
Артем Порвин
Артем Порвин

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1