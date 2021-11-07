С Telegram в России начали взыскивать 5 млн рублей штрафа
Администрация мессенджера не стала удалять со своей площадки запрещённый контент.
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Федеральная служба судебных приставов начала принудительно взыскивать с "Телеграма" штрафы на общую сумму пять миллионов рублей. Об этом говорится в электронном банке данных исполнительных производств.
Приставы начали процедуру принудительного взыскания по двум решениям 422-го Мирового судебного участка Таганского района Москвы. Каждый из них выписан на сумму два с половиной миллиона рублей. А поводом для этого стал отказ компании – администратора мессенджера удалить запрещённую информацию.
Ранее Лайф рассказывал, что 14 сентября суд в Москве за неудаление запрещённого в РФ контента оштрафовал "Телеграм" на девять миллионов рублей. В этот же день "Фейсбук" получил штраф в 21 миллион, "Твиттер" — в пять миллионов.
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