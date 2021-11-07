В России разработали умный боеприпас с крыльями

В России разработали интеллектуальный боеприпас, который может добираться до цели, маневрируя при помощи крыльев. Такое изобретение запатентовал Всероссийский научно-исследовательский институт технической физики им. академика Е.И. Забабахина.

"Изобретение относится к области авиастроения, в частности к конструированию интеллектуальных воздушных боеприпасов и беспилотных летательных аппаратов", — приводит ТАСС цитату из патента.

Как уточняется, снаряд сможет маневрировать в горизонтальной плоскости, огибая препятствия. Помогать этому будут двигатель, управляемое и неуправляемое оперение. На финальной стадии дополнительные крылья могут отбрасываться в полёте для достижения предельно высокой скорости.

Предполагается, что снаряд будут запускать с катапульты. Умный боеприпас сможет сам искать цели, отбирать их по расстоянию при помощи головки наведения со стереоскопическим "зрением".