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В России разработали умный боеприпас с крыльями

К своей цели он сможет лететь, огибая поверхности. Запускаться будет с катапульты.

6 ноября, 23:08

Фото © Минобороны РФ

В России разработали интеллектуальный боеприпас, который может добираться до цели, маневрируя при помощи крыльев. Такое изобретение запатентовал Всероссийский научно-исследовательский институт технической физики им. академика Е.И. Забабахина.

"Изобретение относится к области авиастроения, в частности к конструированию интеллектуальных воздушных боеприпасов и беспилотных летательных аппаратов", — приводит ТАСС цитату из патента.

Как уточняется, снаряд сможет маневрировать в горизонтальной плоскости, огибая препятствия. Помогать этому будут двигатель, управляемое и неуправляемое оперение. На финальной стадии дополнительные крылья могут отбрасываться в полёте для достижения предельно высокой скорости.

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Предполагается, что снаряд будут запускать с катапульты. Умный боеприпас сможет сам искать цели, отбирать их по расстоянию при помощи головки наведения со стереоскопическим "зрением".

Ранее Лайф также сообщал, что в России разрабатывают умный автомат. От военнослужащего потребуется только дать разрешение, нажав на спусковой крючок.

Авторы
Андрей Григорьев
Андрей Григорьев

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