Бегущие по "Спирали": зачем США и Китай украли советский боевой ракетоплан Три страны обладают уникальной технологией создания боевого космического корабля. Чей ракетоплан, способный вести бой в космосе, лучше? 6 ноября, 21:40 Коллаж © LIFE. Фото © Wikipedia, © Long Wei / VCG via Getty Images

История идёт по "Спирали"

Большинству американских экспертов не даёт покоя новость о том, что Китай успешно испытал свой ядерный ракетоплан WZ-8, ставший частью системы нанесения ударов из космоса FOBS. Согласно оценкам аналитиков из США, аппарат способен нанести удар по южным штатам США, благополучно миновав все радары и систему противоракетной обороны. WZ-8, по некоторым данным, выполнен на стыке нескольких технологий: американского ракетоплана Dyna Soar, советского корабля "Спираль" и авиационного беспилотника для воздушной разведки на базе самолёта SR-71.

В начале 60-х США пытались реализовать идею о создании многоразовой двухступенчатой системы, которая бы позволяла выводить в космос орбитальный самолёт, оснащённый ядерной боеголовкой. Небольшой размер аппарата давал возможность "проскальзывать" через атмосферные системы слежения, поэтому лучшего средства для уничтожения вероятного противника и придумать было нельзя. К тому же таким путём можно атаковать сразу несколько целей, располагающихся на приличном расстоянии друг от друга. Генеральный конструктор компании Boeing Вальтер Дорнбергер назвал своё детище X-20 Dyna Soar. Прозвище "динозавр" приклеилось к проекту из-за характерного грохота, переходящего в вой. Так, по мнению друга Дорнбергера, палеонтолога Альфреда Корстемейера, устрашали своего противника тираннозавры.

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Программа объединяла в себе сразу несколько крупных проектов. За основу же была взята концепция немецкого орбитального бомбардировщика "Зильберфогель" ("Серебряная птица"). Её разработал австриец Ойген Зенгер, но захлебнувшийся блицкриг на Восточном фронте и последующий разгром положили конец мечтам нацистов о сверхоружии. Ходили слухи, что Сталин хотел выкрасть конструктора и заставить его работать на СССР, но в последний момент советские войска получили приказ вывезти лишь чертежи и прототипы этого оружия, а конструктора отпустить.

Однако непонимание механики космического боя привело Пентагон к тому, что из грозного суперпроекта X-20 Dyna Soar превратился в финансовую дыру, залатать которую было не по силам даже США. Проект закрыли на следующие 50 лет, и лишь в начале 2010-х годов начались испытания корабля Dream Chaser. Его первое опытное применение запланировано на 2022 год. На орбите Dream Chaser должен будет составить компанию другому орбитальному беспилотнику — X-37B, который находится под управлением ВВС США.

Советский Дарт Вейдер

Однако собрать все уникальные технологии в единую авиационно-космическую систему "Спираль", ставшую ответом на американский комплекс X-20, удалось только советскому инженеру Глебу Лозино-Лозинскому. Человек, позднее создавший "Буран", при жизни так и не добился признания созданного им оружия, однако заложил ряд решений, которые использовались специалистами и в США, и далеко за пределами Америки. После того как испытания системы дошли до постройки прототипа, на свет появился МиГ-105.11 — первый в мире ракетоплан, способный вести маневренный космический бой. За эту разработку коллектив НПО "Молния", которым руководил Лозино-Лозинский, прозвал его "охотником на звёзды", хотя звание советского Дарта Вейдера, обладающего уникальным оружием, прижилось бы куда лучше.

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Однако для СССР такая технология оказалась ненужной. Её перспективы, если верить рассекреченным докладам военных и промышленников, "оказались непрогнозируемы с точки зрения боевого применения". Лозино-Лозинскому приказали не заниматься самодеятельностью, а позднее дали в руки "Буран" — орбитальный корабль, который Советский Союз снова создавал в ответ на достижения американцев.

Почему китайцы такие умные?

В китайский комплекс нанесения ядерного удара из космоса входит двухступенчатая ракета-носитель "Чанчжэн-7". WZ-8 занимает своё место в головном обтекателе так же, как и грузовой корабль "Тяньчжоу-2", с помощью которого китайцам удалось собрать собственную орбитальную станцию. Полностью копировать американские или советские решения китайцы не стали. Дизайн орбитального корабля позаимствовали у X-20 и SR-71, а все управляющие поверхности (по крайней мере те, которые видно на рендерах и имеющихся снимках), работают так же, как у советского ракетоплана. Понятие "гиперзвуковой", применяемое к китайскому комплексу FOBS, в данном случае едва ли корректно, поскольку комплекс работает примерно так же, как российский боевой блок "Авангард". Только российское оружие предназначено для нанесения ударов из космоса без возможности вернуться обратно, сделать ещё один виток и уничтожить цель на другом конце страны вероятного противника.

Пока не известно, чем в действительности будет вооружён китайский ракетоплан, однако по имеющимся данным можно предложить, что мощность боезаряда секретного беспилотника может варьироваться от 300 до 500 килотонн. Боеголовки мегатонного класса на такую технику китайцы ставить опасаются, поскольку КНР и без того может стать первой страной, разместившей ядерное оружие в космосе.

Первоначально считалось, что КНР пойдёт по стопам Советского Союза и построит орбитальный челнок-беспилотник с манипулятором внутри. Однако на деле китайцы оказались куда прагматичнее: сбивать спутники вероятного противника для них оказалось слишком незначительной задачей и космическое командование НОАК сосредоточилось на ударах из космоса. Но на самом деле история с созданием WZ-8 (и его демонстрацией всему миру) может быть отвлекающим манёвром. Самым секретным орбитальным кораблём КНР по-прежнему остаётся WU-14. Этот "мини-ракетоплан" запускается с обычного самолёта и всего за пару минут достигает орбиты Земли. После этого его двигатели отключаются, а система управления переходит в режим ожидания. Для чего именно создавался этот корабль, неизвестно, однако НОАК четырежды за последние десять лет проводила его испытания.

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Кто ударит первым?

В августе 2021 года газета Financial Times сообщила миру об испытаниях китайской системы "дробной орбитальной бомбардировки", или FOBS. Да, в тот раз ракета не достигла цели, но был продемонстрирован "поразительный прогресс в разработке гиперзвукового и ракетного оружия". Тестовым запуском китайцы доказали, что их ракетоплан может пролететь над Южным полюсом и проникнуть на территорию США "в любом удобном месте". С учётом небольшой массы корабля и его способности "складывать крылья", как у палубной версии обычного истребителя, WZ-8 может поместиться в головной обтекатель любой стандартной китайской ракеты, в том числе и среднего класса, а это значит, что его вывод на орбиту для космического командования НОАК будет стоить сущие копейки.

Полноценное боевое тестирование системы WZ-8 (пусть и на учебном полигоне) может состояться уже в 2022 году, а в 2024-м комплекс может встать на боевое дежурство. Как и американские X-37B и Dream Chaser, китайский боевой ракетоплан сможет находиться на орбите Земли "не менее 300 дней", что переводит его в категорию космических комплексов стратегического назначения. Единственной страной, способной производить такую технику, но оставшейся без орбитального корабля с опционально боевым назначением, остаётся Россия. Уменьшенный аналог корабля "Буран", больше похожий на американский беспилотник X-37B, планируют испытать лишь к 2025 году. Но полетит ли корабль к этому сроку и будет ли уникальная технология доведена до пригодного к использованию применения — большой вопрос.