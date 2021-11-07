Экономист рассказал, какие пять товаров подорожают к Новому году

К Новому году в России может увеличиться стоимость целого ряда товаров. К примеру, сотовых телефонов, в том числе производства компании Apple. Об этом заявил главный экономист фонда экономических исследований "Центр развития" НИУ "ВШЭ" Валерий Миронов.

"Существует тенденция к росту цен на продовольствие на мировом рынке. И также есть дефицит товаров, где используются чипы, в частности в бытовой технике и автомобилях. Соответственно, в этих категориях происходит рост цен", — сказал Миронов в интервью Ura.ru.

Говоря о смартфонах Apple, он отметил, что спрос на них в мире не удовлетворён, но компания вынуждена ещё снижать планы по производству. В результате цены и будут расти. Что же касается продовольствия, то на его стоимости сказывается рост цен на газ в Европе и производство удобрений в мире.

"Соответственно, увеличение стимула для экспорта российских товаров — значит, уменьшение их количества на внутреннем рынке. Таким образом, вырастут цены на гречку, консервы и другие продукты, которые в большом количестве уходят на внешний рынок", — дополнил Миронов.