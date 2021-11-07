Врачи назвали основные симптомы рака поджелудочной

Британские врачи перечислили основные симптомы рака поджелудочной железы. Они отмечают, что по мере роста и распространения опухоль может влиять на состояние всего тела.

Как пишет Express, доброкачественные и злокачественные опухоли поджелудочной железы оказывают значительное влияние на уровень инсулина в крови. Это, в свою очередь, провоцирует потливость, чувство беспокойства и регулярные головокружения. В редких случаях у человека случаются обмороки.

По мере развития заболевания больной начинает терять аппетит, соответственно, и вес. При этом сильно подскакивает уровень сахара в крови, возникает чувство недомогания.