Охранник ТЦ напал на посетительницу из-за "неправильной" справки о вакцинации

В Екатеринбурге охранник торгового центра применил силу к посетительнице. Причиной конфликта стало то, что он отказался признавать действительным её документ о вакцинации от коронавируса. Женщина показала вместо электронного сертификата бумажную справку о пройденной процедуре.

Как пишет E1.ru, потасовка началась прямо на входе. Охранник начал хамить и обвинять женщину в подделке документов. На это она ударила мужчину файлом со справками по лицу.

"Он меня выволок из входной группы, упёр лицом в столб на улице. Это видели прохожие, и они побежали меня защищать, убеждая его, что он превышает полномочия. В этот момент охранник начал отходить, я развернулась, после чего он перекинул меня, прижал коленом к земле и стал держать", — рассказала пострадавшая.

Охранник отпустил женщину под давлением окружающих. Через пять минут после конфликта на месте уже была полиция. Выяснилось, что и охранник тоже решил писать заявление на Анну, поскольку женщина ударила его по лицу бумагами. Она этого не отрицает, но списывает это на тот момент, когда мужчина её выволакивал из ТЦ. Анна зафиксировала факт полученных травм. У неё выявили сотрясение мозга.

"Мне хочется, чтобы нам наконец-таки показали стандартную форму такой бумаги, с печатью или без неё, чтобы избежать таких конфликтов впредь. Мне дали её в мае, когда о QR-кодах и речи не шло. Я и думала, возьму эту справку, положу в шкаф, пусть себе лежит", — отмечает женщина.