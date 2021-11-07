Балерина Анастасия Волочкова поделилась с подписчиками фотографией в купальнике, снятой во время отдыха в Турции. На этот раз она удивила фанатов не шпагатом, а мастерством фотошопа. Вернее, неумением им пользоваться: ягодицы вышли угловатыми, а грудь размытой.

Волочкова шокировала подписчиков ягодицами необычной формы. Фото © Instagram / volochkova_art

Видимо, балерине что-то не понравилось на снимке. Вероятно, пытаясь скрыть это, она перестаралась, заодно отредактировав ягодицы с грудью. Фанаты тут же начали соревноваться в остроумии. Некоторые прозвали Волочкову богиней фотошопа.

"Шикарно! Острый треугольник можно обрезать", — написал один из подписчиков.

"Перестаралась, мать, с фотошопом", — ёрничает другой.