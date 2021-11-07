"Богиня фотошопа": Волочкова шокировала подписчиков ягодицами необычной формы
Люди стали гадать, что же знаменитость попыталась скрыть таким неумелым ретушированием.
Фото © Instagram / volochkova_art
Балерина Анастасия Волочкова поделилась с подписчиками фотографией в купальнике, снятой во время отдыха в Турции. На этот раз она удивила фанатов не шпагатом, а мастерством фотошопа. Вернее, неумением им пользоваться: ягодицы вышли угловатыми, а грудь размытой.
Волочкова шокировала подписчиков ягодицами необычной формы. Фото © Instagram / volochkova_art
Видимо, балерине что-то не понравилось на снимке. Вероятно, пытаясь скрыть это, она перестаралась, заодно отредактировав ягодицы с грудью. Фанаты тут же начали соревноваться в остроумии. Некоторые прозвали Волочкову богиней фотошопа.
"Шикарно! Острый треугольник можно обрезать", — написал один из подписчиков.
"Перестаралась, мать, с фотошопом", — ёрничает другой.
А ранее Лайф рассказывал, что в конце августа в Сети распространилось фото справляющей нужду Волочковой. При этом блондинка не только не смутилась тем, что провокационный снимок выложили на всеобщее обозрение, но и организовала странный флешмоб.
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