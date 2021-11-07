Суд разрешил Джонни Деппу порыться в телефоне его бывшей жены Эмбер Хёрд

Американскому актёру Джонни Деппу суд разрешил доступ к данным с телефона его бывшей жены — актрисы Эмбер Хёрд. Звезда "Пиратов Карибского моря" надеется с помощью гаджета обвинившей его в домашнем насилии супруги найти опровергающие факты. Он уверен, что та сфальсифицировала фотографии.

"Адвокат Хёрд неоднократно использовал эти фальшивые фотографии при допросе", — цитирует Page Six слова адвоката Деппа Бенджамина Чу в окружном суде округа Фэрфакс, штат Вирджиния.

Суд постановил, что Депп может детально изучить телефон Хёрд и попытаться найти доказательства фальсификации снимков. Актёр утверждает, что супруга подделала фотографии с травмами, которые якобы нанёс ей он. При этом прибывшая полиция не обнаружила у женщины никаких следов побоев.

Лайф сообщал ранее, что СМИ опубликовали видео подтверждения невиновности Джонни Деппа в домашнем насилии над Эмбер Хёрд. Исходя из опубликованных кадров, нельзя сказать о каких-либо следах борьбы или насилия, о которых ранее заявляла бывшая жена актёра.