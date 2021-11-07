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Москвичей предупредили о резком скачке атмосферного давления

Смена показателей произойдёт в середине недели. Высоким давление будет несколько дней.

7 ноября, 03:41

Фото © Pixabay

В воскресенье и понедельник москвичам спрогнозировали низкое атмосферное давление, а в среду оно резко повысится. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"Давление будет ниже нормы в ближайшие два дня. В понедельник оно будет самым низким на неделе — 737–740 мм ртутного столба, но уже в среду давление очень резко повысится. Всего за одни сутки, с 8 по 10 ноября, давление вырастет на 19–22 мм ртутного столба. Это очень много", — сказал Вильфанд в беседе с ТАСС.

По данным Гидрометцентра, в среду атмосферное давление в Москве составит 760 мм рт. ст. (а норма — 748 мм рт. ст.). Высоким оно будет как минимум до конца недели: в четверг — 757 мм рт. ст., в пятницу — 755 мм рт. ст.

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А также жителей столицы предупредили о надвигающихся морозах. Самым холодным днём станет 10 ноября.

Авторы
Артем Порвин
Артем Порвин

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