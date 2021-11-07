Москвичей предупредили о резком скачке атмосферного давления

В воскресенье и понедельник москвичам спрогнозировали низкое атмосферное давление, а в среду оно резко повысится. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"Давление будет ниже нормы в ближайшие два дня. В понедельник оно будет самым низким на неделе — 737–740 мм ртутного столба, но уже в среду давление очень резко повысится. Всего за одни сутки, с 8 по 10 ноября, давление вырастет на 19–22 мм ртутного столба. Это очень много", — сказал Вильфанд в беседе с ТАСС.