Жителям Центральной России посоветовали сменить резину на автомобилях

Водителям в Центральной России уже пора задуматься над сменой шин на автомобилях. Температура воздуха упадёт вскоре до нуля градусов, ожидаются осадки. Это отметил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

По его словам, ноль градусов термометры покажут уже во вторник, 9 ноября. Прогнозируются и осадки — в виде снега, мокрого снега или дождя. Потом температура окончательно вернётся к норме. Близкая к нулю температура сохранится до конца недели.

"Тут уж точно можно сказать, что надо менять резину на колёсах. Рекомендация обоснованная, поэтому лучше уже сменить", — приводит РИА "Новости" слова Вильфанда.