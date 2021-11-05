Президент Бразилии неправильно назвал Пизанскую башню и стал мемом

Президент Бразилии Жаир Болсонару стал героем интернет-мемов. Пользователи "Твиттера" изображают его на фоне Пизанской башни, стилизованной под пиццу. Причиной этому послужила его очередная оговорка.

Болсонару назвал Пизанскую башню "башней из пиццы". Он произнёс "ц" (как в пицце) вместо нужной "з" (как в слове "Пиза").

"Недавно я был в Италии… Посещал башню пиццы", — сказал президент.