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Президент Бразилии неправильно назвал Пизанскую башню и стал мемом

Пользователи соцсетей припомнили Болсонару и другие его оговорки. Например, однажды он перепутал Джона и Джима Керри.

5 ноября, 01:28
<p>Фото © Twitter / <a href="https://twitter.com/philliphonorato" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Honorato</a></p>

Фото © Twitter / Honorato

Президент Бразилии Жаир Болсонару стал героем интернет-мемов. Пользователи "Твиттера" изображают его на фоне Пизанской башни, стилизованной под пиццу. Причиной этому послужила его очередная оговорка.

Болсонару назвал Пизанскую башню "башней из пиццы". Он произнёс "ц" (как в пицце) вместо нужной "з" (как в слове "Пиза").

"Недавно я был в Италии… Посещал башню пиццы", — сказал президент.

Теперь бразильского лидера изображают на фоне "башни из пиццы" в обнимку с Джимом Керри. Дело в том, что однажды Болсонару спутал американского актёра с советником президента США по климату Джоном Керри.

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Ещё Лайф рассказывал, как ранее Болсонару запостил мемное видео с "широким" собой, но нарвался на критику вместо комплиментов. А также перепутал карлика с ребёнком и поднял его над толпой, чем выставил себя на всеобщее посмешище.

Авторы
Артем Порвин
Артем Порвин

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