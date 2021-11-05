Президент Бразилии неправильно назвал Пизанскую башню и стал мемом
Пользователи соцсетей припомнили Болсонару и другие его оговорки. Например, однажды он перепутал Джона и Джима Керри.
Фото © Twitter / Honorato
Президент Бразилии Жаир Болсонару стал героем интернет-мемов. Пользователи "Твиттера" изображают его на фоне Пизанской башни, стилизованной под пиццу. Причиной этому послужила его очередная оговорка.
Болсонару назвал Пизанскую башню "башней из пиццы". Он произнёс "ц" (как в пицце) вместо нужной "з" (как в слове "Пиза").
"Недавно я был в Италии… Посещал башню пиццы", — сказал президент.
Теперь бразильского лидера изображают на фоне "башни из пиццы" в обнимку с Джимом Керри. Дело в том, что однажды Болсонару спутал американского актёра с советником президента США по климату Джоном Керри.
Ещё Лайф рассказывал, как ранее Болсонару запостил мемное видео с "широким" собой, но нарвался на критику вместо комплиментов. А также перепутал карлика с ребёнком и поднял его над толпой, чем выставил себя на всеобщее посмешище.
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