В южнокорейском сериале "Игра в кальмара", основанном на детских забавах, режиссёр Хван Дон Хёк спрятал важную мораль — к такому выводу пришли эксперты. Главный персонаж — 47-летний Сон Ги Хун — постоянный клиент микрофинансовых организаций. Он попал под сокращение и пытался организовать частное предпринимательство, но всё безуспешно. Набрав за долгие годы уйму кредитов и займов, оказавшись вновь в найме, не успевает закрывать ни основные долги, ни набегающие с сумасшедшей скоростью проценты. Первый вывод экспертов связан с займами в микрофинансовых организациях.

"Прежде чем брать микрозайм, стоит оценить свои финансовые возможности... Максимальная переплата не может превышать сумму займа больше чем в полтора раза с учётом процентов, штрафов, пени и платы за дополнительные услуги, например страхование жизни и здоровья заёмщика", — рассказала порталу Ngs55 заместитель управляющего омским отделением Банка России Ирина Завьялова. Лайфхак № 1 от эксперта: берите микрозаймы на микросроки!

Долги Сон Ги Хуна микрофинансовым организациям и банку в пересчёте на российские рубли превышают 25,2 миллиона рублей. Доцент кафедры экономической теории и мировой экономики ОмГУ им. Ф.М. Достоевского Наталия Пузина отмечает, что корейцы более закредитованные, чем россияне. Задолженность домохозяйств в Корее составляет 105% ВВП страны, а в России — 22,1%. "На все выплаты по кредитам не должно уходить больше трети дохода — это основная формула личного бюджета", — говорит Пузина. Лайфхак № 2 от эксперта: знайте предел долгам!

За чертой бедности живёт 1% корейцев и 4% россиян, а безработица составляет 4% и 5,7% соответственно. Хван Дон Хёк в одном из интервью рассказывал, что сам испытывал финансовые трудности, пока писал сценарий "Игры в кальмара". Неудивительно, что многие люди живут, перебиваясь с кредита на кредит. Управляющий омским отделением Банка России Владимир Антипов считает, что перекредитовка — это не выход. "Многих такой сценарий завёл в долговую яму, выбраться из которой крайне сложно. Лучше просите реструктуризацию долга в одном банке", — говорит специалист. Ипотечные заёмщики по закону имеют право на ипотечные каникулы. Лайфхак № 3 от эксперта: не гасите один кредит другим!

Средняя зарплата в России — 690 долларов (50 тысяч рублей), в Южной Корее — 2250 долларов США (около 161 тысячи рублей). Сон Ги Хуну такие деньги могут только сниться. Он уже заложил даже своё тело коллекторам. В отчаянии он соглашается на предложение незнакомца сыграть в игру на деньги. Заместитель управляющего омским отделением Банка России Наталья Стрельникова напоминает: все финансовые решения должны быть взвешенными. "Незнакомец, предлагающий решить ваши финансовые проблемы, — это всегда ловушка", — говорит Стрельникова. Лайфхак № 4 от эксперта: не соглашайтесь на быстрый и лёгкий заработок!

После того как Сон Ги Хун узнал, что его друг детства должен шесть миллиардов вон (365 миллионов рублей) и собирался свести счёты с жизнью, между ними состоялся забавный диалог про фьючерсы. Заместитель управляющего омским отделением Банка России Илья Плиндер предостерегает: не вкладывайте деньги в то, чего не понимаете. "Фьючерсы, сделки с плечом, структурные инструменты, субординированные облигации — всё это сложные инвестиционные инструменты. Чтобы работать с ними, инвесторы должны сдать тест на знание каждого продукта", — говорит он. Лайфхак № 5 от эксперта: избегайте непонятных финансовых инструментов!