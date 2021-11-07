В Японии на аукционе уникального краба продали по цене нового внедорожника

В японском порту Канадзава на аукционе огромный краб-стригун был продан за цену, сопоставимую со стоимостью нового внедорожника — пять миллионов иен (около 44 тысяч долларов, или 3,1 миллиона рублей). Морской обитатель весит полтора килограмма, а ширина его панциря составила 14,5 см.

Как сообщает телеканал NHK, это был первый аукцион в этом сезоне. Обладателем уникального краба стал шеф-повар из компании, которая управляет местными гостиницами с горячими источниками.

Организаторы аукциона также добавляют, что из 58 тонн субботнего улова только этот краб-стригун соответствовал всем шести высоким критериям, позволяющим выставлять его по такой цене.