Сын застрелил отца в Приангарье, "чтобы избавить от страданий"

Под Тайшетом сын застрелил из ружья собственного отца. Как сообщают в региональном СУ СКР, убийцу уже заключили под стражу.

"По версии следствия, 1 ноября мужчина, находясь по месту проживания — в доме в с. Еланка Тайшетского района, умышленно произвёл выстрел из ружья в спину отца. От полученного ранения 66-летний мужчина скончался", — говорится в сообщении СУ СКР по Иркутской области.

Полиции мужчина заявил, что отец якобы был тяжело болен и поэтому свёл счёты с жизнью. Однако затем он был вынужден признаться в убийстве. Пояснил, что таким образом якобы хотел избавить отца от страданий.