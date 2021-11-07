Сын застрелил отца в Приангарье, "чтобы избавить от страданий"
Изначально мужчина пытался выдать убийство за суицид со стороны покойного, но позже он сознался в содеянном.
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Под Тайшетом сын застрелил из ружья собственного отца. Как сообщают в региональном СУ СКР, убийцу уже заключили под стражу.
"По версии следствия, 1 ноября мужчина, находясь по месту проживания — в доме в с. Еланка Тайшетского района, умышленно произвёл выстрел из ружья в спину отца. От полученного ранения 66-летний мужчина скончался", — говорится в сообщении СУ СКР по Иркутской области.
Полиции мужчина заявил, что отец якобы был тяжело болен и поэтому свёл счёты с жизнью. Однако затем он был вынужден признаться в убийстве. Пояснил, что таким образом якобы хотел избавить отца от страданий.
Лайф рассказывал, что в Самаре зверски убили девушку, а заподозрили в этом её отца. По версии следствия, он нанёс ей травмы после серьёзной ссоры.
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