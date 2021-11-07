Мексиканец Сауль Альварес собрал все чемпионские пояса по боксу
На счету спортсмена теперь 57 побед, причём большинство нокаутом, и лишь одно поражение.
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Мексиканский боксёр Сауль Альварес стал абсолютным чемпионом мира среди профессионалов в весовой категории до 76,2 кг. В Лас-Вегасе он в 12-раундовом поединке одержал победу над американцем Калебом Плантом. Бой завершился на 11-м раунде.
Таким образом, теперь у Альвареса есть титулы чемпиона мира по версиям Всемирной боксёрской организации (WBO), Всемирного боксёрского совета (WBC), Всемирной боксёрской ассоциации (WBA) и полученный от Планта пояс Международной боксёрской федерации (IBF).
У 31-летнего спортсмена 57 побед (39 нокаутом), два поединка вничью и лишь одно поражение. На его счету чемпионство мира в четырёх весовых категориях.
А накануне, как рассказывал Лайф, российский боксёр Марк Петровский в Белграде одержал победу над представителем Армении Давидом Чалояном и стал чемпионом мира по боксу в весовой категории свыше 92 килограммов.
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