Мексиканец Сауль Альварес собрал все чемпионские пояса по боксу

Мексиканский боксёр Сауль Альварес стал абсолютным чемпионом мира среди профессионалов в весовой категории до 76,2 кг. В Лас-Вегасе он в 12-раундовом поединке одержал победу над американцем Калебом Плантом. Бой завершился на 11-м раунде.

Таким образом, теперь у Альвареса есть титулы чемпиона мира по версиям Всемирной боксёрской организации (WBO), Всемирного боксёрского совета (WBC), Всемирной боксёрской ассоциации (WBA) и полученный от Планта пояс Международной боксёрской федерации (IBF).

У 31-летнего спортсмена 57 побед (39 нокаутом), два поединка вничью и лишь одно поражение. На его счету чемпионство мира в четырёх весовых категориях.