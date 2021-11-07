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Мексиканец Сауль Альварес собрал все чемпионские пояса по боксу

На счету спортсмена теперь 57 побед, причём большинство нокаутом, и лишь одно поражение.

7 ноября, 04:53
<p>Фото © Instagram / <a href="https://www.instagram.com/p/CV6gaggPVgY/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">canelo</a></p>

Фото © Instagram / canelo

Мексиканский боксёр Сауль Альварес стал абсолютным чемпионом мира среди профессионалов в весовой категории до 76,2 кг. В Лас-Вегасе он в 12-раундовом поединке одержал победу над американцем Калебом Плантом. Бой завершился на 11-м раунде.

Таким образом, теперь у Альвареса есть титулы чемпиона мира по версиям Всемирной боксёрской организации (WBO), Всемирного боксёрского совета (WBC), Всемирной боксёрской ассоциации (WBA) и полученный от Планта пояс Международной боксёрской федерации (IBF).

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У 31-летнего спортсмена 57 побед (39 нокаутом), два поединка вничью и лишь одно поражение. На его счету чемпионство мира в четырёх весовых категориях.

А накануне, как рассказывал Лайф, российский боксёр Марк Петровский в Белграде одержал победу над представителем Армении Давидом Чалояном и стал чемпионом мира по боксу в весовой категории свыше 92 килограммов.

Авторы
Андрей Григорьев
Андрей Григорьев

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