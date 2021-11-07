Во Владивостоке водитель автобуса избил и выгнал пассажира из-за серьги в ухе
В мэрии города встали на сторону извозчика, заявив, что парни сами спровоцировали конфликт.
Скриншот из видео © Telegram/medianovost
Во Владивостоке водитель автобуса избил и выгнал пассажира из-за серьги в ухе. Видео © Telegram/medianovost
Во Владивостоке водитель автобуса подрался с пассажирами при попытке выгнать их из салона транспорта. Видео инцидента появилось в соцсетях.
Как пишет Mash, причиной конфликта стала серьга в ухе одного из пассажиров и длинные волосы у второго. Это не понравилось водителю, и он заявил, что никуда не поедет, пока парни не покинут автобус. Однако пассажиры выходить не собирались, в результате чего началась потасовка, в ходе которой агрессивный мужчина схватился за поручни и несколько раз пнул одного из парней, повалив его на сиденья. Затем водитель несколько раз ударил пассажира по лицу, после чего драку разняли. Чем в итоге закончился конфликт, неизвестно.
"Провели проверку, с водителем поговорили. Эпизод действительно был. Зашла компания агрессивных пассажиров, говорит "Приставали к другим пассажирам, ноги закидывали на впереди стоящие сиденья". Водитель попросил их выйти. Началась потасовка. Начала конфликта на видео нет. Иначе бы было видно, что они сами провоцировали драку", — рассказали в городской мэрии порталу PrimaMedia.
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