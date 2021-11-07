Во Владивостоке водитель автобуса избил и выгнал пассажира из-за серьги в ухе

Как пишет Mash, причиной конфликта стала серьга в ухе одного из пассажиров и длинные волосы у второго. Это не понравилось водителю, и он заявил, что никуда не поедет, пока парни не покинут автобус. Однако пассажиры выходить не собирались, в результате чего началась потасовка, в ходе которой агрессивный мужчина схватился за поручни и несколько раз пнул одного из парней, повалив его на сиденья. Затем водитель несколько раз ударил пассажира по лицу, после чего драку разняли. Чем в итоге закончился конфликт, неизвестно.