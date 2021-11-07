Заключённым в российских СИЗО могут разрешить длительные свидания с близкими

"Сейчас у осуждённых к лишению свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии и находящихся в СИЗО либо изоляторе нет права на длительные свидания. Предложенные поправки в Уголовно-исполнительный кодекс также предусматривают право на замену длительного свидания на краткосрочное или телефонный разговор", — объяснили в "Парламентской газете".

Уточняется, что данные правки были предложены после рассмотрения Конституционным судом РФ обращения россиянина Евгения Парамонова. Мужчина три года сидел в СИЗО, после чего его должны были перевести в исправительную колонию. Однако этого не произошло, так как он был фигурантом ещё одного уголовного дела. Парамонов несколько лет не мог добиться длительного свидания с родными. В результате суд признал эту норму неконституционной и обязал власти внести изменения в УИК РФ.