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Заключённым в российских СИЗО могут разрешить длительные свидания с близкими

Ранее Конституционный суд РФ признал такой запрет неконституционным и обязал власти внести изменения в УИК РФ.

7 ноября, 07:04

Фото © Pexels

Правительство России предложило расширить права заключённых в СИЗО и разрешить им длительные свидания с родственниками и иными лицами. Соответствующие поправки Уголовно-исполнительного кодекса Госдума РФ рассмотрит на пленарном заседании осенней сессии.

"Сейчас у осуждённых к лишению свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии и находящихся в СИЗО либо изоляторе нет права на длительные свидания. Предложенные поправки в Уголовно-исполнительный кодекс также предусматривают право на замену длительного свидания на краткосрочное или телефонный разговор", объяснили в "Парламентской газете".

Уточняется, что данные правки были предложены после рассмотрения Конституционным судом РФ обращения россиянина Евгения Парамонова. Мужчина три года сидел в СИЗО, после чего его должны были перевести в исправительную колонию. Однако этого не произошло, так как он был фигурантом ещё одного уголовного дела. Парамонов несколько лет не мог добиться длительного свидания с родными. В результате суд признал эту норму неконституционной и обязал власти внести изменения в УИК РФ.

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Авторы
Александра Васильева
Александра Васильева

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