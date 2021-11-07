Россияне рассказали, где хотели бы перезимовать
Более половины опрошенных хотели бы провести в отъезде часть холодного времени года, 48% — целый сезон.
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Не за горами первый снег, морозы и типичная российская зима со всеми её прелестями, которую не каждый здоровый человек готов воспринимать с радостью. Отправиться на зимовку туда, где не так холодно и серо, уже задумался 81% респондентов. То, где россияне всё же хотели бы переждать зиму, выяснил сервис для планирования путешествий OneTwoTrip, пишет RT.
Повседневная занятость позволяет совершить в предстоящем сезоне такую поездку только 40% опрошенных, остальные не смогут уехать надолго. 82% туристов ещё ни разу не зимовали в других странах или даже городах, остальные уже имеют такой опыт. Более половины россиян (52%) предпочли бы тёплые страны, а 48% отмечают, что им всё равно. Наиболее популярными направлениями оказались Таиланд (19,5%), Индонезия, особенно Бали (9%), ОАЭ (7%), Испания (6,2%) и США (4,5%). Кроме того, наиболее часто называли Египет, Италию и Грецию. У остальных мнения сильно разделились.
Более половины опрошенных, или 52%, хотели бы провести в отъезде часть зимы, 48% — целый сезон. Начать зимовку до Нового года, чтобы отметить праздники в другом месте, хотели бы 72%. Меньшая часть, 28%, были бы не прочь уехать после Нового года, чтобы застать раннюю весну. А сменить локацию на всю зиму готовы 47% респондентов.
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