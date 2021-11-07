У российских водителей появилась возможность избегать наказания за ДТП

В России водитель может избежать наказания за ДТП, если второй участник перед аварией нарушил правила дорожного движения. Соответствующее решение вынес Верховный суд РФ, рассматривая столкновение двух автомобилей на повороте.

"Водитель на Daewoo Matiz решил свернуть на прилегающую улицу налево и при этом оказался на пути автомобилистки за рулём Nissan, она совершала обгон по встречной полосе. В итоге автомобили столкнулись — и водителя Matiz признали виновником ДТП. Во всех нижестоящих судах пришли к выводу, что автомобилист нарушил [правила маневрирования] и не уступил дорогу автомобилю, пользующемуся преимущественным правом движения", — пишет РБК.

Однако Верховный суд, изучив видеозаписи с места происшествия, не согласился с заключением инстанций и постановил, что автомобилистка не имела преимущества, так как выехала на встречку. Согласно разъяснению ВС РФ, водитель теряет право манёвра, если едет по обочине, совершает обгон по встречной полосе на дороге с односторонним движением или выезжает на перекрёсток на красный сигнал светофора. По мнению суда, автомобилисты не должны уступать нарушителю и в случае ДТП виноват будет последний.