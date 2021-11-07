Пашинян заявил о неполном соблюдении режима прекращения огня в Нагорном Карабахе

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что режим прекращения огня в Нагорном Карабахе соблюдается не полностью.

"Это констатировали также миротворцы, и я надеюсь, что будет проведено должное расследование этих случаев и будут приняты необходимые меры", — сказал Пашинян в эфире общественного телевидения страны.

Вместе с тем глава армянского правительства отметил, что война в Нагорном Карабахе завершилась в результате подписания трёхстороннего заявления 9 ноября 2020 года. В связи с этим Пашинян заявил, что высоко оценивает вклад России и президента РФ Владимира Путина.

"Также должен констатировать, что один из очень важных пунктов заявления полностью реализован. В Нагорном Карабахе и по периметру Лачинского коридора размещены российские миротворцы, деятельность которых мы высоко оцениваем", — сказал премьер Армении.

Ранее стало известно, что на следующей неделе могут состояться мероприятия, приуроченные к годовщине подписания соглашения по Нагорному Карабаху, с участием Путина, Пашиняна и президента Азербайджана Ильхама Алиева.